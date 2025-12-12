Početkom nove godine poskupljuje odvoz otpada u Rijeci

Stupa na snagu 1. siječnja 2026., kao i poskupljenje varijabilnog dijela cijene odvoza za oko 60 posto, o kojem je odluku donijela gradonačelnica Iva Rinčić , te o promjeni tog dijela cijene nije trebalo raspravljati Gradsko vijeće.

Poskupljenje fiksnog dijela cijene odvoza otpada dio je odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke, o kojoj se raspravljalo na sjednici u četvrtak.

Protiv je bilo 11 vijećnika HDZ-a, PGS-a i Možemo! a troje vijećnika SDP-a bilo je suzdržano.

Za ovu odluku bilo je 16 vijećnika koalicije Akcija mladih-Unija Kvarnera-Centar-HSU-Fokus-Alternativa 101, nezavisni vijećnici s liste bivšega gradonačelnika Marka Filipovića, vijećnici Mosta i vijećnik talijanske nacionalne manjine Enea Dessardo.

Zamjenik gradonačelnice Vedran Vivoda rekao je da je poskupljenje odvoza komunalnog otpada nužno jer troškovi Komunalnog društva Čistoća stalno rastu, a cijena usluge se nije mijenjala od 2022 godine. U prvoj polovici ove godine troškovi Čistoće iznosili su 9,9 milijuna eura, a prihodi 7,9, a s krajem ove godine se očekuje da Čistoća ima manjak od oko 4,5 milijuna eura.

Razlozi povećanih troškova su znatno povećane plaće radnika te veliko povećanje cijena goriva, rezervnih dijelova i ostalog potrebnog za rad Čistoće, ustvrdio je Vivoda, dodavši da i s ovim povećanjem Rijeka ostaje među gradovima s najnižom obaveznom minimalnom javnom uslugom.

"Ovo je jedini put za spašavanje radnih mjesta i KD Čistoće. Ako se ne prihvati ova odluka, preostaje stečaj Čistoće", naglasio je.

Ana Trošelj (PGS) navela je da će najgore biti ako cijena usluge Čistoće ovoliko poraste, a to ne bude pratila odgovarajuća kvaliteta usluge. Zamjerila je da vijećnicima nisu dostavljeni na vrijeme potrebni materijali za ovu točku, da ne mogu znati je li potreban baš ovoliki rast cijena.

Josip Ostrogović (HDZ) istaknuo je da su vijećnici tražili detaljnu analizu poslovanja Čistoće, ali je nisu dobili. "Građanima će se izbiti osam do devet milijuna eura godišnje iz džepa, a nikome na rukovodećim mjestima u Čistoći se neće dogoditi ništa", naveo je. Ocijenio je da je cijena određena proizvoljno, jer nema analize strukture udjela odvoza poslovnih korisnika i kućanstava.

Marin Račić iz Centra ustvrdio je da se neke odluke, poput ove, moraju donijeti, iako su nepopularne.