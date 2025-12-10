Zelena akcija ne želi trosku u Sisku: 'Otpad s Crnog brda je opasan!'

"Otpad s Crnog brda je opasan, dosta je igranja sa zdravljem ljudi", upozorili su te zatražili da se hitno obustavi dovoz troske u Sisak dok se ne napravi sveobuhvatna studija utjecaja na okoliš koja bi dala jasne preporuke o načinu zbrinjavanja takve vrste otpada.

S porukom "I poslije Crnog brda - Crno brdo", naglasili su kako niz prethodnih analiza jasno potvrđuju da je riječ o opasnom otpadu, "što činjenicu da se sada taj otpad tretitra kao neopasni čini u najmanju ruku sumnjivom". Zatražili su od Ministarstva da prije svega sasluša predstavnike Građanske inicijative i Zelene akcije organiziranjem rasprave na terenu, a ovisno o ishodu i po potrebi preispita način rješavanja problema Crnog brda u Biljanima Donjim i u Sisku.

Iz Zelene akcije podsjetili su da je Crno brdo dugogodišnji okolišni problem te da su "nemar i nebriga države stigli na naplatu".