[FOTO/VIDEO] Ponovno otvoren unutarnji dio Dolca: Pogledajte atmosferu jutros

Tržnica Dolac, prvo unutarnji dio, a kasnije i gornja ploha, zatvoreni su prije više od mjesec dana nakon što se urušio dio stropa u unutrašnjem dijelu.ž

Zbog hitne sanacije unutarnji dio je zatvoren, dok su zakupci s gornje plohe izmješteni na okolne ulice. Nakon hitne sanacije otvoren je samo unutarnji dio, dok prodavači iz vanjskog dijela ostaju u okolnim ulicama.

''Prodavači s gornje plohe Tržnice Dolac smješteni su u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice, prodaja cvijeća nalazi se na Trgu bana Jelačića, ribarnica i mliječni dio ostaju u svojim prostorima, a u unutarnjoj hali nastavit će s radom svi zakupci koji prodaju živežne namirnice na nultom katu. Troje zakupaca s polukata hale premjestit će se u dostupne prostore izvan polukata. Nakon radova hitne sanacije, slijedi izrada projekta cjelovite obnove te rekonstrukcija Tržnice Dolac u narednom periodu', poručili su iz Holdinga u priopćenju.