završena sanacija

[FOTO/VIDEO] Ponovno otvoren unutarnji dio Dolca: Pogledajte atmosferu jutros

M. Šu.

11.12.2025 u 08:39

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Više od mjesec dana od zatvaranja glavne zagrebačke tržnice Dolac, ponovno je otvoren unutarnji dio

Tržnica Dolac, prvo unutarnji dio, a kasnije i gornja ploha, zatvoreni su prije više od mjesec dana nakon što se urušio dio stropa u unutrašnjem dijelu.ž

Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

vezane vijesti

Zbog hitne sanacije unutarnji dio je zatvoren, dok su zakupci s gornje plohe izmješteni na okolne ulice. Nakon hitne sanacije otvoren je samo unutarnji dio, dok prodavači iz vanjskog dijela ostaju u okolnim ulicama.

Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi
  • Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi
  • Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi
  • Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi
  • Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi
  • Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi
    +16
Unutarnji dio tržnice Dolac ponovno radi Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

''Prodavači s gornje plohe Tržnice Dolac smješteni su u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice, prodaja cvijeća nalazi se na Trgu bana Jelačića, ribarnica i mliječni dio ostaju u svojim prostorima, a u unutarnjoj hali nastavit će s radom svi zakupci koji prodaju živežne namirnice na nultom katu. Troje zakupaca s polukata hale premjestit će se u dostupne prostore izvan polukata. Nakon radova hitne sanacije, slijedi izrada projekta cjelovite obnove te rekonstrukcija Tržnice Dolac u narednom periodu', poručili su iz Holdinga u priopćenju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VOJNA POMOĆ

VOJNA POMOĆ

Ukrajini stižu helikopteri s drugog kraja svijeta: Evo koji prvi zapadni saveznik će ih donirati
užas na savi

užas na savi

Tragedija kod Slavonskog Broda: Prevrnuo se čamac s migrantima, dvoje poginulih
mirovni plan

mirovni plan

Procurili dokumenti: Otkriveno što točno želi Trump

najpopularnije

Još vijesti