Plenković preživio 'rešetanje' u Saboru: 'Mi smo stalno smireni'

Na aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru, zastupnici su postavili ukupno 40 pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima.

Većina tih pitanja je bila vezana uz incidente na manifestacijama srpske nacionalne manjine i međusobne optužbe o polarizaciji društva i podizanju tenzija. Na to se po izlasku iz sabornice posebno osvrnuo i premijer.

"Mi smo stalno smireni, nismo mi ti koji dižu tenzije, tenzije su dizane od strane ljevice nakon koncerata početkom srpnja i kolovoza, veliki dio medija ih je pratio o tome i napuhavao tu temu do mjere koja nije primjerena. Dogodili su se incidenti, mi smo to osudili, država je reagirala, policija je pokrila sve događaje", poručio je Plenković i dodao da se čuo s Miloradom Pupovcem.