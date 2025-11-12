aktualno i poslijepodne

Plenković preživio 'rešetanje' u Saboru: 'Mi smo stalno smireni'

M.Da.

12.11.2025 u 15:40

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Premijer Plenković se nakon aktualnog prijepodneva osvrnuo na većinu pitanja zastupnika koja su se mahom odnosila na rastuće tenzije u društvu nakon incidenata na manifestacijama srpske nacionalne manjine, ali i na pojedine stavke u državnom proračunu

Na aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru, zastupnici su postavili ukupno 40 pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima.

Većina tih pitanja je bila vezana uz incidente na manifestacijama srpske nacionalne manjine i međusobne optužbe o polarizaciji društva i podizanju tenzija. Na to se po izlasku iz sabornice posebno osvrnuo i premijer.

"Mi smo stalno smireni, nismo mi ti koji dižu tenzije, tenzije su dizane od strane ljevice nakon koncerata početkom srpnja i kolovoza, veliki dio medija ih je pratio o tome i napuhavao tu temu do mjere koja nije primjerena. Dogodili su se incidenti, mi smo to osudili, država je reagirala, policija je pokrila sve događaje", poručio je Plenković i dodao da se čuo s Miloradom Pupovcem.

Mirovinska realnost

U Saboru će se uskoro raspravljati i o državnom proračunu za sljedeću godinu. Premijer je poručio da će on biti "realan, u okvirima koje možemo priuštiti sebi da bi realizirali sve ciljeve".

"Vodimo računa da trenutno 10,2 milijarde ide na mirovine. Ne možemo iz mirovinskih doprinosa financirati ukupnu masu sredstava za mirovine. Dio ide iz poreznih prihoda, rashodi za plaće su oko 8,8 milijardi, rashodi za socijalna davanja oko milijardu i 500, samo za rodiljne naknade oko 600 milijuna eura", dodao je.

Kaže da se često zeza da bi mnogi išli na sastanak ministru rada i mirovinskog sustava Marinu Piletiću, dok druge, po veličini proračuna, ne bi ni primijetili.

