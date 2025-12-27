slučaj livaković

Livakoviću propada povratak u Dinamo? Odmah se oglasio Dominikov agent

S.Č.

27.12.2025 u 02:44

Dominik Livaković
Dominik Livaković Izvor: Profimedia / Autor: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Dominik Livaković ove će zime promijeniti klub. Tridesetogodišnji hrvatski reprezentativni vratar nakon samo jedne polusezone napušta Girona i vraća se u Fenerbahče, koji ga je ljetos posudio španjolskom prvoligašu.

No njegov povratak u Istanbul bit će tek privremen. Prema dostupnim informacijama, Fenerbahče ne računa ozbiljno na Livakovića te ga namjerava odmah proslijediti dalje, a kao najizglednija destinacija spominje se Dinamo Zagreb.

vezane vijesti

Zagrebački klub već se neko vrijeme nameće kao favorit za povratak iskusnog vratara na Maksimir, no u priču se u međuvremenu uključio i jedan konkurent. Grčki insajder George Tsarouchas objavio je da je interes pokazao i Panathinaikos.

Prema njegovim informacijama, potencijalni problem u Livakovićevu dolasku u Dinamo mogla bi predstavljati visina plaće, no unatoč tome vodeća momčad SuperSport HNL i dalje ima najbolju startnu poziciju u utrci za njegov potpis.

Da je tako, potvrdio je i ugledni talijanski nogometni insajder Lorenzo Lepore. On je objavio izjavu Livakovićevog agenta Andyja Bare, koji tvrdi da je informacija Tsarouchasa 'lažna vijest' i da PAO u ovom trenutku nije opcija za Livakovića. 

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OTKRIO DETALJE

OTKRIO DETALJE

Bjelica: Zajec i Marić su me potjerali zbog jednog igrača
ODLAZAK S MAKSIMIRA

ODLAZAK S MAKSIMIRA

Trebao je biti najveće Bobanovo pojačanje, a već sad odlazi?! Evo za koliko bi ga Dinamo mogao prodati
MIJENJA KLUB

MIJENJA KLUB

Grčki insajder: Pojavio se problem oko Livakovićevog povratka u Dinamo

najpopularnije

Još vijesti