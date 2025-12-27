Livakoviću propada povratak u Dinamo? Odmah se oglasio Dominikov agent

No njegov povratak u Istanbul bit će tek privremen. Prema dostupnim informacijama, Fenerbahče ne računa ozbiljno na Livakovića te ga namjerava odmah proslijediti dalje, a kao najizglednija destinacija spominje se Dinamo Zagreb.

Zagrebački klub već se neko vrijeme nameće kao favorit za povratak iskusnog vratara na Maksimir, no u priču se u međuvremenu uključio i jedan konkurent. Grčki insajder George Tsarouchas objavio je da je interes pokazao i Panathinaikos.

Prema njegovim informacijama, potencijalni problem u Livakovićevu dolasku u Dinamo mogla bi predstavljati visina plaće, no unatoč tome vodeća momčad SuperSport HNL i dalje ima najbolju startnu poziciju u utrci za njegov potpis.

Da je tako, potvrdio je i ugledni talijanski nogometni insajder Lorenzo Lepore. On je objavio izjavu Livakovićevog agenta Andyja Bare, koji tvrdi da je informacija Tsarouchasa 'lažna vijest' i da PAO u ovom trenutku nije opcija za Livakovića.