Plenković: Ne može nas nitko uvjeriti da smo povijesni revizionisti. Moramo smirivati tenzije

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na otvaranju sajma knjige Interliber u Zagrebu, nakon čega se osvrnuo na aktualnosti. Na pitanje kako komentira današnju odluku da se otvorenje izložbe 'Srpkinja, heroina Velikog rata', koja je u utorak trebala biti otvorena u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru, odgodi za prosinac, rekao je: 'Čuo sam se jutros s Miloradom Pupovcem, ponovio je ono što je jučer najavio. Procijenili su da se jednostavno sve ove tenzije moraju smiriti.'

Premijer je zamoljen da komentira i to što su tijekom noći pripadnici vukovarskih BBB-a polijepili na zgradi ZVO-a plakate s porukama 'Ko o čemu, Srbi o herojima', s fotografijama iz vremena nakon sloma obrane Vukovara te ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojbi u grad. 'Fotografije su bile nepotrebne. Moramo smirivati tenzije. Sve što se dogodilo prošloga tjedna nije se ni trebalo dogoditi', rekao je.

'Ne mislim da bi srpska nacionalna manjina trebala prestati s aktivnostima u studenom. Važno je voditi računa o sadržaju, Vukovar je uvijek osjetljiv. Nikome ne može smetati to da djeca pjevaju i folklor. Stvar koja se dogodila u petak, smatram da je to loš odabir', komentirao je Plenković prošlotjedna zbivanja u Splitu, dodajući: 'U Hrvatskoj smo u kojoj se sve nacionalne manjine trebaju osjećati dobro i sigurno te imati prostor i sredstva za njegovanje identiteta. Ne vidim da bismo 30 godina nakon kraja rata trebali imati tenzije, to je suprotno svemu onome što Vladi radi. Ne može nas nitko uvjeriti da smo povijesni revizionisti, zagovornici ustaštva, jugosrbočetnici. To su bezvezne teze u koje može vjerovati netko tko ne zna čemu služi Interliber, a to je da se informiramo na temelju istinitih činjenica.'