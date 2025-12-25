Građani misle da zemlja ide krivim smjerom, ali im je HDZ i dalje prvi izbor

Mjesečno istraživanje Crobarometar koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, u prosincu odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca. Istraživanje je provedeno u prosincu kad tradicionalno dominiraju teme priprema za blagdane, ali mjesec su obilježili i antifašistički prosvjedi.
Sigurnost u društvu je ono čime su ispitanici najviše zadovoljni u državi. Na prvom mjestu zadovoljstva je, dakle, opća fizička sigurnost građana. Slijedi kvaliteta obrazovnog sustava te nešto što je još prije nekoliko godina bilo nezamislivo, a to je lakoća pronalaska radnog mjesta, javlja Nova TV.
Korupcija i inflacija najveći problemi
S druge strane, istraživanje je pokazalo i što su najveći problemi u državi. Na prvom je mjestu korupcija. Ne treba zaboraviti da je istraživanje rađeno u trenutku kad je Vlada zbog afere smijenila glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
Nakon mita i korupcije slijede gospodarske teme. To je već sustavni problem, a uoči blagdana kada stol nikad nije dovoljno pun, a hrana je sve skuplja pogotovo dolazi u fokus. Građani se tako najviše žale na inflaciju, niske plaće, siromaštvo i male mirovine.
Kada se u obzir uzmu ovi problemi, ne čudi što čak 69 posto ispitanika ističe da zemlja ide u krivom smjeru. Da ide u dobrom smjeru smatra njih 22 posto, a 9 posto ispitanika nije se izjasnilo.
HDZ i dalje prvi
U prosincu je HDZ i dalje prvi izbor građana. Da su izbori danas, povjerenje bi im 27,8 posto ispitanika. Druga opcija je SDP s podrškom od 20,6 posto ispitanih. U odnosu na mjesec ranije, to je blagi porast HDZ-a i stagnacija SDP-a.
Na trećem mjestu je platforma Možemo s 11,1 posto podrške ispitanika. Prije mjesec dana ta je podrška iznosila 12 posto. Slijedi MOST koji nakon prvih mjesec dana s novim predsjednikom bilježi blagi porast podrške i prosinac zaključuju na četvrtom mjestu s 6,7 posto podrške. Najveći partner vladajućih, Domovinski pokret, godinu zaključuje na 4 posto podrške. Nezavisna platforma Marije Selak Raspudić ima 2,5 posto podrške ispitanika, a sve ostale stranke su na manje od 2 posto.
Milanović najpopularniji, Penava najnepopularniji
Što se tiče pozitivnog dojma o političarima, na prvom mjestu je predsjednik Republike Zoran Milanović. Na 60 posto ispitanih ostavlja pozitivan dojam. Slijedi ministar obrane Ivan Anušić s 41 posto. Treće mjesto dijele predsjednik Vlade Andrej Plenković i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s 35 posto pozitivnog dojma.
S druge strane, u prosincu najnegativniji dojam ostavlja čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Na 61 posto ispitanika ostavlja loš dojam. Na drugom je mjestu Andrej Plenković s 56 posto dok je na trećem mjestu gužva i kad je negativan dojam u pitanju.
Tu se nalaze predsjednik Sabora, predsjednik SDP-a i gradonačelnik Zagreba. Tako Gordan Jandrković, Siniša Hajdaš Dončić i Tomislav Tomašević na 54 posto ispitanika ostavljaju negativan dojam.
Slaba potpora Plenkovićevoj Vladi
Od svih državnih institucija građani najboljim ocjenjuju rad Predsjednika. Njegov rad odobrava gotovo svaki drugi ispitanik.
Podrška radu Vlade manja je nego kod predsjednika. Rad kabineta Andreja Plenkovića odobrava manje od 30 posto ispitanika, a ne odobrava 65 posto njih.
Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 19. prosinca CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 994 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.