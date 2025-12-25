Građani misle da zemlja ide krivim smjerom, ali im je HDZ i dalje prvi izbor

Mjesečno istraživanje Crobarometar koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, u prosincu odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca. Istraživanje je provedeno u prosincu kad tradicionalno dominiraju teme priprema za blagdane, ali mjesec su obilježili i antifašistički prosvjedi.

Sigurnost u društvu je ono čime su ispitanici najviše zadovoljni u državi. Na prvom mjestu zadovoljstva je, dakle, opća fizička sigurnost građana. Slijedi kvaliteta obrazovnog sustava te nešto što je još prije nekoliko godina bilo nezamislivo, a to je lakoća pronalaska radnog mjesta, javlja Nova TV. Korupcija i inflacija najveći problemi S druge strane, istraživanje je pokazalo i što su najveći problemi u državi. Na prvom je mjestu korupcija. Ne treba zaboraviti da je istraživanje rađeno u trenutku kad je Vlada zbog afere smijenila glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.

Nakon mita i korupcije slijede gospodarske teme. To je već sustavni problem, a uoči blagdana kada stol nikad nije dovoljno pun, a hrana je sve skuplja pogotovo dolazi u fokus. Građani se tako najviše žale na inflaciju, niske plaće, siromaštvo i male mirovine. Kada se u obzir uzmu ovi problemi, ne čudi što čak 69 posto ispitanika ističe da zemlja ide u krivom smjeru. Da ide u dobrom smjeru smatra njih 22 posto, a 9 posto ispitanika nije se izjasnilo. HDZ i dalje prvi U prosincu je HDZ i dalje prvi izbor građana. Da su izbori danas, povjerenje bi im 27,8 posto ispitanika. Druga opcija je SDP s podrškom od 20,6 posto ispitanih. U odnosu na mjesec ranije, to je blagi porast HDZ-a i stagnacija SDP-a.