Plenković uputio božićnu čestitku zagrebačkom nadbiskupu: 'Radujemo se polnoćki'

I.K./Hina

24.12.2025 u 12:35

Andrej Plenković i Dražen Kutleša
Andrej Plenković i Dražen Kutleša Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u utorak božićnu čestitku zagrebačkom nadbiskupu i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije (HBK) mons. Draženu Kutleši istaknuvši važnost nastavka kvalitetne suradnje i otvorenog dijaloga s HBK.

"Kršćanski blagdan Kristova rođenja nadahnjuje nas na izgradnju međusobnog povjerenja i potpore te na stvaranje bolje i skladnije zajednice", napisao je premijer u čestitci.

Zaželjevši Kutleši da s radošću nastavi obavljati pastirsko poslanje na dobrobit sugrađana i Hrvatske, premijer je istaknuo važnost nastavka kvalitetne suradnje i otvorenog dijaloga s HBK o svim bitnim temama za Katoličku Crkvu i hrvatsko društvo u cjelini.

"Posebno nas raduje što radovi na obnovi Zagrebačke katedrale dobro napreduju te što će se sveta misa polnoćka ove godine ponovno održati u katedrali, što je trenutak koji su brojni katolički vjernici s nestrpljenjem iščekivali", naglasio je.

Kutleši te katoličkim vjernicima Zagrebačke nadbiskupije i svim katoličkim vjernicima u domovini i inozemstvu, osobito svećenicima, redovnicima i redovnicama, Plenković je zaželio sretan i blagoslovljen Božić te novu 2026. godinu "ispunjenu nadom, mirom i radošću".

