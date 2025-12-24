Plenković uputio božićnu čestitku zagrebačkom nadbiskupu: 'Radujemo se polnoćki'

"Kršćanski blagdan Kristova rođenja nadahnjuje nas na izgradnju međusobnog povjerenja i potpore te na stvaranje bolje i skladnije zajednice", napisao je premijer u čestitci.

Zaželjevši Kutleši da s radošću nastavi obavljati pastirsko poslanje na dobrobit sugrađana i Hrvatske, premijer je istaknuo važnost nastavka kvalitetne suradnje i otvorenog dijaloga s HBK o svim bitnim temama za Katoličku Crkvu i hrvatsko društvo u cjelini.