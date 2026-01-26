Plenković podržao južnu interkonekciju: Važno je za energetsku neovisnost BiH

Plenković je političare uvjerio u podršku realizaciji projekta povezivanja plinskih mreža BiH i Hrvatske, tzv. Južne interkonekcije, “koji je osobito važan za energetsku neovisnost BiH”, napisao je na X-u.

“Dogovoreni su daljnji koraci kako bi se riješilo pitanje poslovanja Naftnih terminala Federacije u luci Ploče, koji predstavljaju ključnu energetsku infrastrukturu za BiH”, napisao je nakon sastanka s predsjednicom Federacije Bosne i Hercegovine Lidijom Bradarom.

Bradara je ranije rekla da je važno da Ustavni sud BiH dade konačnu riječ o tome tko će realizirati projekt Južne interkonekcije jer se za nj nadmeću domaće i američke tvrtke, a da se svi strateški projekti moraju realizirati temeljem političkog dogovora.