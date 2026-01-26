sastanak s bih političarima

Plenković podržao južnu interkonekciju: Važno je za energetsku neovisnost BiH

I.K./Hina

26.01.2026 u 17:25

Andrej Plenković i Lidija Bradar
Andrej Plenković i Lidija Bradar Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Hrvatska nastoji ostvariti bolju povezanost s BiH u svakom smislu, na čemu radi dajući podršku projektima u cestovnom prometu, energetici i gospodarstvu, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković ugostivši u Banskim dvorima visoke dužnosnike te zemlje.

Plenković je političare uvjerio u podršku realizaciji projekta povezivanja plinskih mreža BiH i Hrvatske, tzv. Južne interkonekcije, “koji je osobito važan za energetsku neovisnost BiH”, napisao je na X-u.

“Dogovoreni su daljnji koraci kako bi se riješilo pitanje poslovanja Naftnih terminala Federacije u luci Ploče, koji predstavljaju ključnu energetsku infrastrukturu za BiH”, napisao je nakon sastanka s predsjednicom Federacije Bosne i Hercegovine Lidijom Bradarom.

Bradara je ranije rekla da je važno da Ustavni sud BiH dade konačnu riječ o tome tko će realizirati projekt Južne interkonekcije jer se za nj nadmeću domaće i američke tvrtke, a da se svi strateški projekti moraju realizirati temeljem političkog dogovora.

Podrška i koridoru Budimpešta-Ploče

Premijer je u tom smislu dao podršku i nastavku radova na Koridoru Vc koji se proteže na pravcu Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče, “kako bismo zajednički ostvarili puni potencijal ovog strateškog prometnog pravca koji povezuje naše države”, napisao je.

Ugostio je i potpredsjednika Vlade Federacije BiH i ministra financija Tonija Kraljevića, ministricu prometa Andrijanu Katić i ministra energije Vedrana Lakića, koje je uvjerio i da se Vlada RH nada skorom otvaranju GP-a Gradiška, “koji će dodatno osnažiti prometnu povezanost”.

“Prioritet Hrvatske je nastaviti graditi dobrosusjedske odnose s BiH, jačati političku i gospodarsku suradnju te rješavati otvorena pitanja”, stoji u premijerovoj objavi, čemu je u prilog naveo da je u prvih deset mjeseci 2025. robna razmjena iznosila je 3,3 mlrd €, što predstavlja rast u odnosu na isto razdoblje 2024.

Hrvatski je premijer uvjerio delegaciju BiH da će njegova zemlja i dalje snažno zagovarati europski put BiH, “koji jedini jamči stabilnost i prosperitet zemlje”, zaključio je.

