Medicinski Oskari u rukama četvero hrvatskih liječnika: Imali smo najviše finalista

Čak četvero hrvatskih liječnika: Helena Ostović, Berislav Ruška, Leon Marković i Liborija Lugović Mihić dobitnici su ovogodišnje, 12. nagrade za medicinska istraživanja - International Medis Awards (IMA), popularno zvane Medicinski Oscar

Nagrade, koje su im dodijeljene u četvrtak u Ljubljani, naglašavaju važnost znanstvenog rada u razvoju suvremene medicine i unapređenju skrbi za pacijente te daju priznanje liječnicima i farmaceutima iz srednje i istočne Europe koji se, uz svoj redoviti rad, bave i znanstvenim istraživanjima. Nagrade potvrđuju važnost znanstvenog rada Dodjeli nagrada prisustvovala je i slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar koja je istaknula da njihovo djelovanje nadilazi granice laboratorija, ambulanti i sveučilišta te dokazuje da su najdragocjenija postignuća u medicini ona koja spajaju znanstvenu izvrsnost s neposrednom brigom za čovjeka. "Vaša istraživanja oblikuju budućnost liječenja i nadahnjuju mlade generacije koje tek započinju svoj put", poručila je Pirc Musar.

Nagrađeni su istaknuli da to priznanje potvrđuje važnost znanstvenog i istraživačkog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi koji ima potencijal unaprijediti razumijevanje bolesti, dijagnostičke pristupe i terapijske odluke. Liječnica Helena Ostović iz KB-a Dubrava nagrađena je u kategoriji intenzivne medicine i anesteziologije za rad "Učinak intravenskog lidokaina, ketamina i kombinacije lidokain-ketamin u kirurgiji kolorektalnog karcinoma: randomizirano kontrolirano ispitivanje". Prvi put je sustavno analizirana interakcija ta dva anestetika, a rezultati pokazuju da njihova primjena poboljšava kontrolu poslije operacijske boli uz smanjenu potrebu za opioidnim analgeticima. Berislav Ruška iz KB-a Sveti Duh dobio je nagradu u području neurologije za rad "Razvoj poremećaja autonomnog živčanog sustava u multiploj sklerozi: šestogodišnje praćenje" koji je pokazao da uvođenje visokoučinkovite terapije može značajno smanjiti rizik dugotrajnog oštećenja autonomnog sustava. Leon Marković, također iz KB-a Sveti Duh, nagrađen je u području oftalmologije za svoj doktorski rad "Razlike u ekspresiji proteina Wnt signalnog puta među podtipovima retinoblastoma u odnosu na fosforilaciju pRb" koji se bavi proučavanjem bioloških mehanizama koji dovode do nastanka i napredovanja retinoblastoma, rijetkog, ali najčešćeg primarnog tumora oka u dječjoj dobi.