Tomislav Ćorić će biti novi ministar financija. Plenković: 'Jako se dobro znamo'

Novi ministar financija biti Tomislav Ćorić, potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ova informacija stiže nakon što je Marko Primorac odlučio prihvatiti dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke
Tomislav Ćorić novi je ministar financija koji će na toj dužnosti zamijeniti Marka Primorca, potvrdio je predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak.
Tomislav Ćorić ranije je bio ministar u vladama Andreja Plenkovića, a na novu dužnost dolazi s funkcije viceguvernera Hrvatske narodne banke.
Ova informacija stiže nakon što je dosadašnji ministar financija i potpredsjednik Vlade, Marko Primorac odlučio prihvatiti dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke.
U izjavi novinarima uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, Plenković je potvrdio da će na današnjoj sjednici stranačkih tijela, a potom i sutra na sastanku stranaka vladajuće koalicije, predložiti Tomislava Ćorića za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija, podsjetivši na to da je Ćorić već bio dio Vladina tima te da je protekle četiri godine bio viceguverner HNB-a.
'Razgovarali smo, on se vraća u tim. Nakon ovog iskustva, s ranijim ministarskim iskustvom, mislim da će nastaviti politiku koju vodimo. To je politika odgovornog upravljanja javnim financijama, kontinuiranog rasta, visoke zaposlenosti, niske nezaposlenosti i investicijskog kreditnog rejtinga uz stvaranje dobrog poslovnog ozračja za ulaganje u Hrvatskoj, za dizanje ekonomskog i socijalnog standarda građana', rekao je Plenković.
Smatra da je Ćorić odličan izbor u ovom trenutku i da će dati doprinos. 'Jako se dobro znamo, iskusan je i politički. Ima i svoj profesionalni put kao profesor na ekonomskom fakultetu i kao ministra i sada kao viceguvernera. Zreo je za preuzeti ovu funkciju', ocijenio je.
Plenković je potvrdio da će Primorca predložiti predsjednici EIB-a Nadiji Calvino za mjesto potpredsjednika, pojasnivši da je Hrvatska organizacijski u grupi u kojoj su još Slovačka i Poljska te da je 'sada vrijeme za Hrvatsku', nakon šest godina mandata potpredsjednice iz Poljske i prije toga mandata predsjednika iz Slovačke.
To će mjesto, rekao je, osnažiti položaj Hrvatske u EIB-u, banci koja je izrazito važna kao bitna investicijska poluga i na razini EU, a i globalno, posebice u Hrvatskoj.
'Mislimo da je to to najlogičniji i najprimjereniji odabir', rekao je Plenković o predlaganju aktualnog ministra financija Primorca za potpredsjednika EIB-a.
Ćorić: Iskustvo u tri Plenkovićeve vlade
Tomislav Ćorić, koji će biti predložen za novog ministra financija, odlukom Hrvatskog sabora od 27. svibnja 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a.
Od lipnja 2022. član je Nadzornog odbora ESB-a te član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.
Ćorić je prethodno u tri navrata bio ministar u Vladama Andreja Plenkovića - od 2016. do 2017. obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Prije ministarske funkcije radio je kao docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Rođen je 17. studenoga 1979. u Metkoviću. Diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2007. i magistrirao, a 2011. stekao titulu doktora ekonomskih znanosti.
Usavršavao se na Sveučilištu Greenwich u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz područja monetarne politike.
Autor je i koautor većeg broja stručnih i znanstvenih radova te poglavlja u knjigama iz raznih ekonomskih područja. Nositelj je nagrade "Mijo Mirković" za znanstveni rad "Istraživanje kreditnoga kanala u Republici Hrvatskoj".
Primorac: Izdanja državnih obveznica i trezorskih zapisa namijenjenih građanima
Dosadašnji ministar Marko Primorac je u srpnju 2022. na mjestu ministra financija naslijedio Zdravka Marića.
Među njegovim najvidljivijim postignućima su uspješna izdanja državnih obveznica i trezorskih zapisa namijenjenih građanima, poznatijih kao narodne obveznice i trezorci. Tu je i ukidanje bankarske naknade za osnovni tekući račun čime je išao na ruku uglavnom umirovljenicima i građanima sa skromnijim primanjima kojima opseg bankovnih paketa nije od presudne važnosti. Podijeljene reakcije javnosti izazvalo je uvođenje poreza na nekretnine, u čemu je također aktivno sudjelovao.
Uz dužnost ministra financija, radio je i kao gostujući profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i predsjednik Revizijskog odbora Hrvatske radiotelevizije te vanjski član saborskog Odbora za financije i državni proračun.
Među ostalim, bio je i izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za financije te konzultant Svjetske banke i savjetnik predsjednice Republike za gospodarstvo.
Suradnik je ili voditelj na više od 30 stručnih i znanstvenoistraživačkih projekata iz područja javnih financija u Hrvatskoj i u inozemstvu. Kao autor i suautor objavio je četiri sveučilišna udžbenika, više od 40 znanstvenih radova te gotovo 40 stručnih članaka.
Primorac je rođen je 1984. u Zagrebu. Diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije - smjer financije, na Ekonomski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2007. godine. Poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje financijskim institucijama“, završio je na istom fakultetu 2008. godine, kao i doktorski studij 2013. Obrazovao se i usavršavao u brojnim međunarodniim institucijama a za znanstvenoistraživački rad dobio je niz stipendija i nagrada.