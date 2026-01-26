Tomislav Ćorić će biti novi ministar financija. Plenković: 'Jako se dobro znamo'

Tomislav Ćorić novi je ministar financija koji će na toj dužnosti zamijeniti Marka Primorca , potvrdio je predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak.

Tomislav Ćorić ranije je bio ministar u vladama Andreja Plenkovića, a na novu dužnost dolazi s funkcije viceguvernera Hrvatske narodne banke .

Ova informacija stiže nakon što je dosadašnji ministar financija i potpredsjednik Vlade, Marko Primorac odlučio prihvatiti dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke.

U izjavi novinarima uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, Plenković je potvrdio da će na današnjoj sjednici stranačkih tijela, a potom i sutra na sastanku stranaka vladajuće koalicije, predložiti Tomislava Ćorića za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija, podsjetivši na to da je Ćorić već bio dio Vladina tima te da je protekle četiri godine bio viceguverner HNB-a.

'Razgovarali smo, on se vraća u tim. Nakon ovog iskustva, s ranijim ministarskim iskustvom, mislim da će nastaviti politiku koju vodimo. To je politika odgovornog upravljanja javnim financijama, kontinuiranog rasta, visoke zaposlenosti, niske nezaposlenosti i investicijskog kreditnog rejtinga uz stvaranje dobrog poslovnog ozračja za ulaganje u Hrvatskoj, za dizanje ekonomskog i socijalnog standarda građana', rekao je Plenković.

Smatra da je Ćorić odličan izbor u ovom trenutku i da će dati doprinos. 'Jako se dobro znamo, iskusan je i politički. Ima i svoj profesionalni put kao profesor na ekonomskom fakultetu i kao ministra i sada kao viceguvernera. Zreo je za preuzeti ovu funkciju', ocijenio je.

Plenković je potvrdio da će Primorca predložiti predsjednici EIB-a Nadiji Calvino za mjesto potpredsjednika, pojasnivši da je Hrvatska organizacijski u grupi u kojoj su još Slovačka i Poljska te da je 'sada vrijeme za Hrvatsku', nakon šest godina mandata potpredsjednice iz Poljske i prije toga mandata predsjednika iz Slovačke.

To će mjesto, rekao je, osnažiti položaj Hrvatske u EIB-u, banci koja je izrazito važna kao bitna investicijska poluga i na razini EU, a i globalno, posebice u Hrvatskoj.

'Mislimo da je to to najlogičniji i najprimjereniji odabir', rekao je Plenković o predlaganju aktualnog ministra financija Primorca za potpredsjednika EIB-a.