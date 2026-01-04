Trumpu stigla poruka iz Danske: 'Prestanite s prijetnjama, nismo na prodaju'

"Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD treba preuzeti Grenland. SAD nema pravo anektirati bilo koju od tri zemlje u Kraljevini Danskoj", poručila je Frederiksen u priopćenju poslanom e-poštom.

Trump je više puta spomenuo mogućnost pripajanja Grenlanda SAD-u, a kao razlog je navodio njegov strateški položaj i mineralno bogatstvo.

Frederiksen je rekla da je Danska, "a time i Grenland", članica NATO-a i da je pokrivena sigurnosnim jamstvom Saveza. Danska već ima obrambeni sporazum sa SAD-om koji osigurava pristup Grenlandu, rekla je Frederiksen, i Danska je povećala svoja ulaganja u sigurnost u arktičkoj regiji.