Novi narkokarteli preplavili EU: Kako se širi 'Mocro mafija'

Međunarodni promet droge, ubojstva, iznude, lihvarenje i korupcija – tako djeluje tzv. Mocro mafija, kriminalna organizacija koja sve ozbiljnije ugrožava sigurnost Europske unije. O njezinu usponu, snazi i prijetnji koju predstavlja za europske države govori talijanski stručnjak za borbu protiv organiziranog kriminala Vincenzo Musacchio
Profesor Musacchio ističe da se tzv. Mocro mafija danas može svrstati među najopasnije kriminalne organizacije koje djeluju u Europi. Riječ je o fenomenu koji je nastao unutar marginaliziranih zajednica i transnacionalnih kriminalnih struktura, a s vremenom je prerastao u snažnu i stabilnu mrežu unutar međunarodnih lanaca narkokartela.
Ključnu ulogu u jačanju ove organizacije, naglašava Musacchio, ima luka Rotterdam – jedno od najvećih logističkih i trgovačkih čvorišta u Europi. Kontrola ili snažan utjecaj na takve točke omogućuje Mocro mafiji vodeću poziciju u krijumčarenju kokaina namijenjenog tržištima zapadne Europe.
'Kombinacija financijskih resursa, ukorijenjenih kriminalnih mreža i onoga što nazivamo ‘vojnom sposobnošću’ – dostupnost oružja i brzih prijevoznih sredstava – omogućuje ovoj organizaciji da potkopa temeljne stupove nizozemske države, ali i stvara sive zone u kojima država gubi puni nadzor', upozorava Musacchio u razgovoru za RaiNews.
Nasilje, korupcija i širenje po Europi
No djelovanje Mocro mafije nije ograničeno na Nizozemsku. Prema Musacchiju, njezin utjecaj osjeća se i u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, ali i u Italiji. Ključni motor širenja ostaje velika europska potražnja za kokainom i sintetičkim drogama, koja kriminalnim skupinama otvara nove izvore profita i potiče razvoj tzv. 'novih mafija'.
'Prijetnja je iznimno ozbiljna i dugo je bila podcijenjena', ističe Musacchio. Dodaje da su nizozemske vlasti godinama kriminalne mreže povezane s drogom promatrale kao fragmentirane i ograničene pojave, što je omogućilo Mocro mafiji da brzo akumulira znanje i kapital te postupno preuzme monopol nad dijelovima europskog tržišta kokaina.
Posljedice su, kaže, vidljive: eskalacija nasilja među bandama, infiltracija u legalne gospodarske sektore i rast korupcije, osobito u lukama i logističkim centrima.
Prekretnica ubojstvo poznatog novinara
Na pitanje što ovu organizaciju čini tako snažnom, Musacchio bez dvojbe odgovara – novac. Ogromni prihodi od trgovine kokainom, u kombinaciji s partnerstvima s velikim južnoameričkim kartelima, stvaraju milijarde eura godišnje. Taj se kapital potom ulaže u sofisticiranu logistiku, brze brodove, napredna vozila, ali i u nabavu teškog naoružanja.
Uz to, raširene su prakse pranja novca i infiltracije u legalno gospodarstvo, čime se kriminalni kapital 'čisti' i dobiva privid zakonitosti.
Prema Musacchiju, svijest nizozemskog društva o razmjerima problema porasla je tek posljednjih godina, ponajprije nakon brutalnih obračuna bandi i ubojstva poznatog novinara Petera R. de Vriesa u središtu Amsterdama. Taj je zločin, ističe, bio prekretnica koja je razotkrila razinu opasnosti za novinare, istražitelje i pravosudni sustav.
Nakon toga, nizozemske institucije pojačale su istrage i zatražile međunarodnu suradnju, uključujući i iskustva Italije u borbi protiv mafije.
Dva moguća scenarija
Europska unija, smatra Musacchio, ima ključnu ulogu u suzbijanju ove prijetnje. To uključuje snažniju pravosudnu suradnju, brže izručenje osumnjičenika, razmjenu dokaza i koordinirane policijske operacije. Posebno važno je ojačati nadzor u lukama i logističkim čvorištima, uz primjenu naprednih tehnologija i specijaliziranu obuku.
Jednako važna je i borba protiv pranja novca, učinkovita zapljena imovine te preventivne politike koje smanjuju potražnju za drogama.
Gledajući u budućnost, Musacchio vidi dva moguća scenarija. Prvi podrazumijeva odlučan i koordiniran europski odgovor, koji bi mogao ograničiti utjecaj kriminalnih mreža. Drugi, znatno mračniji, uključuje porast nasilja, dublju infiltraciju kriminalnog kapitala u legalnu ekonomiju i pad sigurnosti građana.
'Bez sveobuhvatnog pristupa na više razina – od zakonodavstva i policijskih operacija do socijalnih politika – nove mafije nastavit će širiti svoj utjecaj', zaključuje.