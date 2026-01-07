Rubio se sastaje s Dancima: Trump je oduvijek htio kupiti Grenland, ali...

Američki vojni napad na Caracas u subotu, u kojem je zarobljen venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, ponovno je izazvao zabrinutost Danske i njezinih europskih saveznika da bi se Grenland mogao suočiti sa sličnim scenarijem.

Bijela kuća izjavila je u utorak da Trump raspravlja o opcijama za stjecanje strateški važnog arktičkog otoka, uključujući potencijalno korištenje američke vojske, unatoč europskim prigovorima.

"Sastat ću se s njima sljedeći tjedan. Tada ćemo voditi te razgovore", odgovorio je Rubio na pitanje o ponudi Kopenhagena za razgovor o tom autonomnom danskom teritoriju.