Korlaet: Komunalni redari počeli su ispisivati kazne za neočišćen snijeg

'Bio bih zadovoljan i jako sam zadovoljan. Mislim da su zimska služba i ostale gradske podružnice obavile lavovski posao u protekloj noći i dao bih joj ocjenu 4+, a dao bih joj nečistu peticu jer se nisu mogli uvući baš sve ulice', rekao je Korlaet u Dnevniku HTV-a .

Na pitanje bi li, da nije zamjenik gradonačelnika nego običan građanin ili oporbeni političar, bio zadovoljan dinamikom čišćenja snijega, Korlaet je odgovorio kako bi bio zadovoljan.

Pojasnio je kako nije sve bilo moguće očistiti u isto vrijeme zbog objektivnih okolnosti.

'To nisu krivi oni sami, nego objektivne okolnosti, geometrija ulica, zaparkirani automobili i tako dalje', dodao je.

Govoreći o kritikama da su kapaciteti zagrebačke zimske službe smanjeni u odnosu na ranije godine, Korlaet je rekao da su takve tvrdnje netočne i manipulativne.

'Ta izjava, znam od koga dolazi, prvo je netočna jer brojke koje se spominju nisu istinite, a s druge strane je manipulativna. Smanjeni broj ekipa ne znači manju produktivnost. To je racionalna odluka ove uprave da se racionalizira potrošnja', istaknuo je.

Racionalizirana brojka, ali veća učinkovitost

Naglasio je kako je istodobno povećana učinkovitost rada.

'Bolje smo ih ekipirali, uveli smo GPS praćenje i oni sada rade puno učinkovitije nego prije', rekao je Korlaet.

Na pitanje može li zimska služba biti još učinkovitija i što je potrebno za dodatno unapređenje rada, Korlaet je rekao da je Grad na dobrom putu.

'Osuvremenjujemo flotu, u nabavi smo novih 30 vozila. GPS praćenje ima predefiniranu rutu svakog vozila u svakom kvartu, kroz svaku ulicu, i vidi se točno gdje je vozilo prošlo i koji dijelovi eventualno nisu prošli. Sve što radimo, bilo s matičnim službama ili s kooperantima, bit će geokodirano i potpuno precizno', pojasnio je.

Osvrnuo se i na pritužbe građana zbog nedovoljno očišćenih prometnica, nogostupa i javnih površina.

'Zagrebačka zimska služba radi 24 sata'

'Grad ima 2600 kilometara cesta. Znate kako izgledaju uske, strme uličice, primjerice u Gornjoj Dubravi, u koje se ne može baš svako vozilo zavući, ali evo, ipak se zavuklo', rekao je.

'Sve 242 ekipe su ponovno na terenu, pokriven je cijeli grad, svih 17 gradskih četvrti, i radit će 24 sata. Održavamo ovo stanje kakvo je', naglasio je.

Korlaet je podsjetio i na obvezu građana da očiste prilaze svojim objektima.

'To je obveza građana, odnosno suvlasnika stambenih zgrada, da počiste ispred svog kućnog broja. Mi čistimo plohe koje nisu ispred stambenih zgrada i to već činimo', rekao je.

Potvrdio je i da su komunalni redari počeli ispisivati kazne.

'Nažalost, bez kazni ne ide. One idu do 1300 eura. Nije to mala kazna', istaknuo je.

Govoreći o najavljenim niskim temperaturama i mogućoj poledici, Korlaet je rekao da se prometnice i nogostupi posipaju kako bi se smanjila opasnost.

'Sve gdje je ralica prošla, ujedno se i posoli, bilo solju ili sipinom, kako bi se smanjila klizavost', rekao je.