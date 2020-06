Plenković: Ostojić odlaskom u samoizolaciju radi neprimjeren teatar

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u subotu da je odlazak potpredsjednika SDP-a i nositelj liste Restart koalicije za II. izbornu jedinicu Rajka Ostojića u samoizolaciju jako neodgovorna poruka poručivši kako time radi neprimjeren teatar

„Mislim da je to jedna jako neodgovorna Ostojićeva poruka. Koliko sam shvati on je testiran i negativan je. S druge strane, on pretendira preuzeti ulogu stručnjaka - epidemiologa, virologa i infektiologa, a nije niti jedno od toga”, rekao je Plenković novinarima upitan kakvu poruku Ostojić šalje svojim odlaskom u samoizolaciju.

Plenković se danas sastao s utemeljiteljima HDZ-a Grada Zagreba, a prije toga družio se s članovima i simpatizerima u caffe baru „Buldog”.