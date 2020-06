Plenković: Nije se dovoljno vidjelo koliko je Europa važna hrvatskim građanima

Premijer Andrej Plenković koji je u subotu nazočio uručenju Intervencijskog plana za razvoj Ličko senjske županije tamošnjim načelnicima i gradonačelnicima 'teškog' 150 milijuna kuna poručio je da će to doprinijeti podizanju kvalitete života na tom području

Župan Darko Milinović je, primajući Ugovor od Ministra regionalnog razvoja i fondova EU Marka Pavića , zahvalio i rekao da je Interventni plan toj županiji nasušna potreba, s obzirom na to da je na tom prostoru prije 90-tak godina živjelo oko 200.000 ljudi, a sada oko 50.000. Izrazio je nadu da je „ovo preteča jednog zakona koji će obuhvatiti Dalmatinsku zagoru, Ličko senjsku županiju i gorsku Hrvatsku, jer da je Hrvatska onoliko jaka koliko su jaki ti njeni dijelovi".

Plenković je nakon sastanka sa županom Darkom Milinovićem i predsjednikom Županijske skupštine Marijanom Kustićem rekao da intervencijski plan za Senj, Otočac, Brinje, Vrhovine, Perušića i Općine Plitvička jezera vrijedan 150 milijuna kuna, donosi bolju gospodarsku i socijalnu kvalitetu života. Kazao je kako je uz to ugovoreno 1,2 milijardi kuna projekata za tu županiju, a uloženo je preko 700 milijuna kuna za rurarni razvoj i infrastrukturu.

Ministar Pavić pojasnio je da će ministarstvo s gradovima i općinama odabrati i razviti projekte do kraja ove godine, da će se moći financirati već slijedeće godine te da predstoji realizacija novog projekta „Dalmatinska zagora, Lika, Gorski Kotar i Banovina“.

„Nije se dovoljno vidjelo koliko je Europa važna hrvatskim građanima. Krajnja desnica, Most i Domovinski pokretu nisu a priori za Europu, ne razumiju do kraja koje su sve koristi koje nam to članstvo donosi“, poručio je.

Čudim se Ostojiću kao liječniku i profesoru

Odgovarajući novinarima na pitanje o Rajku Ostojiću koji je sam sebi propisao samoizolaciju, Plenković je rekao da je jako važno da naši građani slušaju preporuke stručnjaka, a to su epidemiolozi, infektolozi i virolozi, „jer kada bi građani slijedili one koji rade drugačije modele poput gospodina Ostojića, onda u ponedjeljak umjesto da dođu na posao svatko može ostati u samoizolaciji“.

„To nije dobro, ni mudro, čudim se gospodinu Ostojiću kao liječniku i profesoru, te pozivam građane da vjeruju onima koji su pobijedili covid u prvom valu, koji imaju veliko iskustvo, a koji misle isto kao i znanstvenici iz jučer održanog Znanstvenog savjeta u kojem su i domaći znanstvenici, nego i ugledni stručnjaci iz inozemstva“, zaključio je Plenković.