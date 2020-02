Plenković oprao protukandidate na izborima: Nisam došao kao briselski ćato, nego da dignem HDZ do pobjede i to sam učinio

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković danas je sudjelovao na svečanom obilježavanju 30. obljetnice osnutka HDZ-a u Brodsko-posavskoj županiji, a održana je i zajednička sjednica Predsjedništva HDZ-a i Predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine.

Premijer je, prenosi N1, rekao da je njegova Vlada zadovoljna trendom rasta BDP-a.



"Podaci koje je Državni zavod za statistiku objavio danas pokazuju da je rast BDP-a prema prvoj analizi i procjeni u 2019. godini bio oko 2,9 posto, dakle to je oko 3 posto, čime možemo biti zadovoljni. To je u skladu s našim projekcijama i onime što možemo nazvati zdravim gospodarskim rastom i temeljima. Naša Vlada dokazala je da ima odgovornu fiskalnu politiku, trošimo koliko zarađujemo, razdužujemo državu, ne zadužujemo našu djecu i nove generacije već obrnuto. Vidjeli ste izdavanje obveznica na domaćem tržištu kapitala od 15 milijardi kuna prije dva dana koje u tri tranše idu s kamatama od 0,25 posto, jedan posto i 1,25 posto da bismo refinancirali dospjeće obveznica od 12,5 milijardi kuna koja je bila 10 godina stara s kamatama od više od 6 posto. To konkretno znači da taj novac državu u smislu kamata godišnje košta za 716 milijuna kuna manje no do sada. To je odgovorna politika ove vlade, veći standard, veće plaće, a u razdoblju pred nama ćemo nastaviti s tim trendom te smatramo da smo na dobrom tragu", kazao je.



Premijer je komentirao i dvije tužbe koje je podnio protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

"Svaki građanin, pa tako i ja, ima pravo podnijeti pravni lijek protiv odluka javno-pravnih tijela s kojima nije zadovoljan. Ja itekako nisam zadovoljan s dvije odluke o kojima se radi, tužbe sam podnio prije manje od dva mjeseca i sada je stvar u domeni Upravnog suda. Što se načela zakonitosti tiče, zakoni postoje da budu pravno uporište za djelovanje pojedinih institucija. Moj stav i stav brojnih stručnjaka, te u konačnici sudskih presuda u domeni ovoga rada Povjerenstva, jest da je ovo nešto što se događa kao neka ustaljena praksa rada Povjerenstva bez pravnog uporišta u samom Zakonu.

To nije dobro. Konkretno, znam koliko radimo, koliko se zalažemo, čime se sve bavimo i s čime ćemo još biti suočeni u mandatu. Ne pada mi na pamet staviti neki privatni interes pred javnim interesom, to je načelo koje me motivira da se bavim javnim poslom i politikom. Svoj rad, iskustvo, ime i prezime nisam našao negdje na cesti u kanalu i iskoristit ću sva pravna sredstva da i drugi koji bi to trebali shvatiti razumiju", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na svoje protukandidate na unutarstranačkim izborima u HDZ-u koji su dana predali potpise za svoje kandidature.

"Nisam imao vremena slušati što su alternativci željeli poručiti medijima, ne znam u kojem se segmentu Brkić žali na suradnju sa mnom. Vodite računa da sam se ja kandidairao za predsjednika HDZ-a kada je HDZ u kojem nisam bio u upravljačkim tijelima, a Brkić je, srušio vlastitu Vladu. Došao sam, ne kao briselski ćato ili ćatolik, sa željom i motivom da dignem HDZ i dovedem do pobjede što smo i učinili 2016. godine za razliku od 2015. kada se dogodio fenomen Mosta sa 19 zaustupnika. Ne znam odakle te teze dolaze, nikad veće transparentnosti u radu, sve ove kolege glasaju za sve prijedloge Vlade, nisu marginalizirani: jedan je potpredsjednik Sabora, drugi zamjenik predsjednika HDZ-a (op.a Milijan Brkić), zatim predsjednik Odbora za vanjske poslove (opa.a Miro Kovač), pa potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova (op.a. Davor Ivo Stier) koji je sam, ničim izazvan, dao ostavku, zatim ministar poljoprivrede (op.a. Tomislav Tolušić) koji iz Vlade nije otišao zbog mene nego zbog okolnosti koje nisu imale veze s mandatom i politikom ove Vlade.



Da ne govorim o gradonačelniku Vukovara kojem čestitam na postignućima, no bilo bi dobro da izloži što je sve ova Vlada učinila za Vukovar i kako mu sve pomaže. Kada to sve stavimo na hrpu, možemo govoriti tko je i što učinio za HDZ i Hrvatsku", komentirao je Plenković i napomenuo da od sučeljavanja ne bježi.



"Nikada mi nije bio problem ići na sučeljavanje za razliku od nekih drugih koji su bježali od sučeljavanja, a koji su ranije vodili HDZ. Na kraju, nisu oni ti koji se u Saboru bore protiv ljevice već se borim ja, dakle ta teza koju pokušavaju plasirati je netočna. Nisam ih nijednom čuo da su se javili ne bi li podržali Vladu prilikom aktualnog sata", rekao je i dodao kako teze o onemogućavanju skupljanja potpisa ne stoje, te da nigdje ne vidi prestrašene HDZ-ovce, aludirajući na poruku Opcije za promjene koja članove stranke poziva da se ne boje.