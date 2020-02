Plenković: HDZ mora biti predvodnik u iskorjenjivanju korupcije i kriminala

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u utorak kako ta stranka mora biti predvodnik u iskorjenjivanju korupcije jer je to jedino jamstvo da Hrvatska bude uspješna i razvijena država.

"To je izrazito važno i ono što naši ljudi očekuju, žele da se iskorijeni korupcija, da se borimo protiv kriminala. Tu HDZ mora i treba biti predvodnik, to je jedino jamstvo da budemo uspješna i razvijena država upravo onakva kakvu su sanjali naši utemeljitelji i svi oni koji su dali najviše za Hrvatsku, a to su hrvatski branitelji", rekao je Plenković na 30. obljetnici Prvog općeg sabora HDZ-a, u središnjici na Trgu žrtava fašizma.

Naglasio je kako je hrvatsko pitanje u budućnosti demografska revitalizacija, veća društvena solidarnost, gospodarski razvoj, praćenje trendova četvrte industrijske revolucije, ulaganje u obrazovanje i znanost, ulaganje u mlade te njegovanje obiteljskih vrijednosti.