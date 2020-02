Stier: Bilo bi dobro da je Miroslav Škoro u HDZ-u

Kandidati Opcije za promjene predvođeni Mirom Kovačem predali su potpise za kandidaturu na unutarstranačkim izborima u HDZ-u. Nakon što je Andrej Plenković jučer predao 45 tisuća potpisa, Kovač je otkrio kako ih je prikupio 17 tisuća i 2. No tvrdi - od masovnosti nema ništa jer siguran je da će svi oni koji su im dali potpise, na izborima 15. ožujka dati i svoj glas.

Na pitanje da li onda Plenković ne okuplja HDZ-ovce, Stier kaže:"Vodili su se sukobi s ljudima, s referendumskim inicijativima... Umjesto sukoba, mi želimo dijalog. Podijelilo se naše biračko tijelo. Mi ga želimo okupiti".



Na pitanje o Miroslavu Škori, Stier kaže: "Oni nisu naši neprijatelji ni suparnici, s njima želimo pokrenuti dijalog. Naš suparnik je ljevica i SDP".



Na pitanje je li mu žao što Škoro i dalje nije u HDZ-a, poručuje: "Volio bi da, svi koji mislimo na platformi suverenističke politike, da ako već ne budemo u HDZ-u, da imamo suradnju. Ako bi on htio, naravno da bi bilo dobro da je Škoro u HDZ-u. Međutim, on odlučuje sam kako će ići. Ono što mi moramo definirati je da je HDZ demokršćanska stranka, gdje ima mjesta i za malo liberalnije i one konzervativnije, ali da vodi politiku gdje je glavni suparnik ljevica".



"Ja sam dao potporu Miri Kovaču, ali naravno da su dobrodošli svi pa tako i Milijan Brkić koji želi dati podršku opciji za promjene", kazao je.

Ima i vaš glas, pitala ga je reporterka.



"Uzajamno je to", rekao je na kraju Stier.