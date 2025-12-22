Plenković: Oporba histerično inzistira na fabriciranim temama

Premijer je rekao kako je najveći fokus bio je na gospodarstvu te ekonomskom i socijalnom standardu građana . Podsjetio je kako je zaposlenost dosegnula oko milijun i 750 tisuća ljudi, dok je broj nezaposlenih pao na oko 75 tisuća. Posebno je istaknuo rast plaća, koje su, prema njegovim riječima, u posljednjih devet godina u prosjeku porasle za 100 posto.

'Bili su sjajni rezultati lokalnih izbora i to je bio novi poticaj za rad vlade u drugoj godini mandata', kazao je.

Plenković je istaknuo je kako je 2025. bila politički najzahtjevnija godina zbog velikog izbornog ciklusa. U razdoblju od godinu dana održana su čak četiri izbora – parlamentarni, europski, predsjednički i lokalni – što je, kaže, sa sobom donijelo snažne političke tenzije i povećani angažman Vlade, stranke i koalicijskih partnera, prenosi HRT .

'To je ono što je najbitnije, da imamo kontinuiran rast, da se radi na ravnomjernom regionalnom razvoju zemlje i mogu reći da je ova godina bila na tragu naše dosadašnje politike, a to je da Hrvati u kontekstu onoga što činimo kao vlada, zajedno sa svim drugim akterima, osobito hrvatskim gospodarstvom, žive bolje nego što su živjeli prije', rekao je premijer.

Rast cijena i inflacija

Govoreći o rastu cijena i inflaciji, premijer je istaknuo kako je dobro što se najavljuje pad stope inflacije kada je riječ o hrani.

'Mi cijelo vrijeme tvrdimo da trebaju svi akteri u lancu od proizvođača preko otkupljivača, distributera, malo prodaje, svi skupa voditi računa o malo široj slici odgovornosti i nastojati smanjivati taj pritisak na krajnjega potrošača. Osobito onih proizvoda koje najčešće konzumiraju oni koji su među nama najranjiviji, oni koji imaju najmanja primanja i zato vlada drži kontinuirano ovu politiku od čak 100 proizvoda, 30 i svih, cijele kategorije i 70 po 1 sa ograničenom cijenom čime pomaže ljudima koji imaju najmanja primanja', rekao je.

Plenković je podsjetio i na mjere koje je Vlada provodila tijekom niza kriza, od pandemije COVID-19 do energetske krize, uključujući zamrzavanje cijena energenata, ograničavanje cijena goriva, smanjenje stopa PDV-a te ciljane financijske potpore.

'Nema tko nije na određeni način imao koristi od svih mjera koje smo učinili i zato je dobro da još uvijek rast naših plaća, kada se od njega oduzme inflacija i dalje vidimo da nam je ojačala kupovna moć. To je ono što je najvažnije', rekao je.

'HNB ima temeljnu zadaću koja se zove stabilnost cijena', rekao je.

Polarizacija u društvu

Govorio je i o polarizaciji u društvu, odnosno o izjavama oporbe da je Andrej Plenković 'pustio duha iz boce', zbog kojeg dolazi i do povijesnog revizionizma.

'Oni su izrazito frustrirani, pucaju po šavovima i ne žele više biti u oporbi. To se vidi i u njihovim nastupima i agresivnosti. Ne brane oni Ustav, oni žele pridobiti ljude na to da je neka izvanredna situacija, a to je isto radio i Milanović. Da nisam ovdje živio osam godina i bio ovdje premijer pomislio bih da ti ljudi ne prate što se zbiva. To su izfabricirane umjetne krize koje postoje u malom balončiću lijevog spektra i to u Zagrebu', poručio je Plenković.

'To je fabricirana tema kojom se bave jedni te isti ljudi, međusobno si nabacuju loptice. Nije im bilo drago da je pola milijuna ljudi došlo na koncert, pa se organizirala neka predstava s borbom protiv fašizma. To su izmišljene teme. Koji fašizam u Hrvatskoj? Kome oni mogu dokazati da sam ja ili vlada ili HDZ, bilo tko u tom smjeru. Dakle, to su u potpunosti isfabricirane teme na kojima lijeva oporba histerično inzistira već pet mjeseci. Neka malo i gradonačelnik Tomašević bude više koezistentan', rekao je Plenković.

Govoreći o transperentu BBB-a posvećenom Tomaševiću, Plenković je kazao da su 'navijači poslali gradonačelniku poruku o njegovoj nekonzistentnosti'. 'Ovo je provokacija navijača, a lijeva oporba je reagirala na što? Na pjesmu koja je bila budnica za vrijeme Domovinskog rata. Zašto ne pokrenu neku pametniju temu, koristniju za društvo? Svaka akcija izaziva reakciju', dodao je.