Plenković o europskom proračunu: Većina kolega željela bi da se postigne dogovor u subotu ili nedjelju

Većina članica EU-a želi da se dogovor o sedmogodišnjem proračunu i planu za oporavak postigne u subotu ili nedjelju, rekao je u petak hrvatski premijer Andrej Plenković dok traju teški pregovori na europskom samitu u Bruxellesu

"Koliko ja mogu osjetiti atmosferu, većina kolega željela bi da se postigne dogovor tijekom sutrašnjeg dana ili u nedjelju", rekao je Plenković u pauzi samita.

"Većina članica, uključujući i velike poput Njemačke i Francuske, spremne sju podržati kompromis", dodao je.

Jedna od većih prepreka za dogovor oko cijelog paketa je nastojanje Nizozemske da o odobravanju nacionalnih projekata i za isplatu sredstava za oporavak odlučuju sve članice jednoglasno.

Plenković kaže da je protiv toga većina članica i da je to besmisleno. "To bi otprilike značilo da neka manja zemlja može primjerici reći Njemačkoj ili Francuskoj ovo mi se ne sviđa u vašem programu i ne bi bilo dobro da to prođe", rekao je premijer koji smatra da bi taj posao trebala obavljati Europska komisija.

Po Plenkovićevim riječima, odgoda dogovora za neki kasniji datum dovela bi cijeli posao u vremenski tjesnac. "Za Hrvatsku bi bilo idealno da se dogovorimo sada, pa da onda s početkom rada nove vlade imamo čistu situaciju i znamo na što možemo računati", kaže premijer.

Hrvatska u proračunu i planu za oporavak nastoji osigurati više od 20 milijardi eura, dvostruko više nego u prvih sedam godina članstva.

Plenković kaže da njegova nova vlada, koja će se formirati sljedeći tjedan, želi europska sredstva iskoristiti za prijeko potrebne reforme.

"Ovih sedam godina pred nama postaju kapitalne za brzi ekonomski razvoj, transformaciju, ravnomjerni regionalni razvoj, ruralni razvoj u svim dijelovima Hrvatske...u svim krajevima gdje postoji problem depopulacije, problem otvaranja radnih mjesta", rekao je hrvatski premijer.