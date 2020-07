Europski čelnici dogovaraju plan oporavka vrijedan 750 milijarda eura

Čelnici 27 zemalja Europske unije okupit će se u petak u Bruxellesu, prvi put nakon više mjeseci, kako bi drugi put pokušali dogovoriti golemi zajednički plan ekonomskog oporavka vrijedan 750 milijarda eura

Prošlog je tjedna predsjednik Europskog vijeća Charles Michel predložio za razdoblje 2021. do 2027. proračun (VFO) u iznosu od 1074 milijardi eura, 26 milijardi eura manje od prijedloga Komisije, ali je zadržao prijedlog plana za oporavak u iznosu i obliku u kojem ga je predložila Komisija.

Plan za oporavak nazvan 'EU sljedeće generacije' (NGEU) predložen je u iznosu od 750 milijardi eura - 500 milijardi koje bi se dodjeljivale kao bespovratna pomoć i 250 milijardi kao zajmovi.

Četiri štedljive zemlje nezadovoljne su visinom VFO-a koje je predložio Michel. Austrija i Danska traže da VFO bude još manji - 1050 milijardi eura, dok Nizozemci i Šveđani nisu izlazili s konkretnom brojkom, ali im je Michelov prijedlog od 1074 milijarde eura previsok.

Štedljiva četvorka nije zadovoljna ni prijedlogom da se sredstava dodijeljuju kao bespovratna pomoć i radije bi da bude u obliku povoljnih zajmova.

Teško je predvidjeti koliko će samit trajati i hoće li doći do dogovora. 'Do prije tjedan dana nije bilo znakova da bi moglo doći do dogovora, ali u posljednja tri dana ozračje se promijenilo. Postoji veliki pritisak i vidljiv je interes većine da dođe do dogovora', rekao je u četvrtak diplomatski izvor, vrlo dobro upućen u stanje pregovora.

Prijedlog cijelog paketa u obliku u kojem ga je iznio Michel za Hrvasku je prihvatljiv, uz neke primjedbe s kojima bi ipak mogla živjeti pod uvjetom da bude usvojen u obliku u kojem je predložen.