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Predsjednik DNP-a u Skupštini: 'Crna Gora je kapitulirala, vraćamo brod Jadran Hrvatskoj'

M.Či.

29.07.2026 u 17:09

Milan Knežević
Milan Knežević Izvor: Pixsell / Autor: R.R./ATAImages/PIXSELL
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Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, izjavio je u Skupštini Crne Gore da su se Zagreb i Podgorica, prema njegovim informacijama, dogovorili o nekim otvorenim pitanjima, ali i konstatirao kako to znači da 'Crna Gora postaje protektorat Hrvatske'

Knežević je kao najvažniju točku istaknuo vraćanje školskog broda Jadran Hrvatskoj.

'Dogovorili smo se sa Hrvatima oko broda Jadran. Naravno, nitko od vas to ne zna, ali znate da sam bio predsjednik Odbora za sigurnost i obranu i da imam vrlo pouzdane informacije', rekao je Knežević i nastavio: 'Dogovor je sljedeći - mi Hrvatima vraćamo brod Jadran. On će ploviti pod hrvatskom zastavom i bit će u luci u Splitu. Povremeno ćemo ga moći koristiti kao trenažni brod'.

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Dodao je kako ne zna što to točno znači.

'Možda će nam ga posuditi da švercamo drogu, ali da promijenimo zastavu kako ne bi pravili probleme Hrvatima', rekao je Knežević i konstatirao kako je 'Crna Gora službeno kapitulirala'.

'Ovo znači da je sljedeća Prevlaka, 17 milijuna za odštetu logorašima u Morinju, vraćanje imovine u Boki. To znači da postajemo protektorat Hrvatska', rekao je Knežević, a prenose crnogorski mediji.

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