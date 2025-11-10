Plenković: Izbor Dejana Medakovića za izložbu nije bio primjeren

Istaknuo je i da uoči Dana sjećanja na žrtve Vukovar i žrtve Škabrnje razumljivo da su emocije, osobito među braniteljima, izrazito snažne. Naglasio je da ne dovodi u pitanje pravo srpske manjine na kulturne aktivnosti, ali smatra da su pojedine teme, poput one o Dejanu Medakoviću, politički neprimjerene u ovom razdoblju.

'Bilo bi nam draže da je u sadržajnom smislu izabrana neka druga aktivnost', rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Dodao je i da tema izložbe Srpkinja u Vukovaru nije na istoj razini i kako srpska manjina ne bi trebala odustati od kulturnih aktivnosti, ali da nema o tome detaljnije informacije, no dodao je da je na svakome da promisli što uvrštava u svoje aktivnosti.

Naglasio je da će kao Vlada, stranka i koalicija nastaviti raditi na smanjenju podjela u društvu.

'Nije HDZ taj koji nameće logiku izrazito velike polarizacije', rekao je i dodao da se naglo razvija proteklih mjeseci s lijevog političkog spektra optuživanjem HDZ-a, Vlade i njega za povijesni revizionizam i ustaštvo, što je potpuno netočno.

Isto tako, dodao je, 'i s krajnje desnog spektra, koji nas zbog naše uključive politike prema pravima nacionalnih manjina, pa i srpskoj, proglašava nositeljima nekakve jugosrpske revizije', poručio je.

Plenković je naglasio da je upravo HDZ ta snaga koja čuva stabilnost i vrijednosti moderne Hrvatske.

'Upravo smo mi ti koji zagovaraju kulturnu, civiliziranu, uključivu hrvatsku cijelo društvo koje je stabilno, samopouzdano, sigurno u sebe nakon što je ostvarilo pobjede u Domovinskom ratu, osiguralo teritorijalni integritet, izgradilo svoje institucije, ostvarilo sva međunarodna postignuća i EU i NATO je u dublju integraciju, državu koja je ekonomski i financijski snažna i koja kao pobjednik u Domovinskom ratu gleda na uređenje odnosa u državi', naglasio je.