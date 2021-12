Plenković čestitao Zekonoviću na govoru u Saboru: Bio je dobar, drago mi je što je bio s nama na listi, iskupio se

Premijer Andrej Plenković u petak je čestitao zastupniku suverenista Hrvoju Zekanoviću na njegovom jučerašnjem govoru u Saboru o cijepljenju, te rekao da se Zekanović sada iskupio što je s HDZ-om bio na izbornoj listi prije pet i pol godina.

"Sve to oni rade da bi našli svoj mali politički profit i probitak. To je u biti nemoralno. Ja sam apsolutno za zaštitu ljudskih prava, ali za to moraju ljudi biti živi", istaknuo je premijer.

Poručio je i da čudnovati akteri, s lijeva i s desna, plasiraju laži računajući da će to kod nekih ljudi izazavati animozitet pa će na izborima biti protiv HDZ-a.

"To je jedina bit, nema drugog cilja. Njima je svejedno koliko će ljudi umrijeti od covida, nemaju nikakvu odgovornost", ocijenio je Plenković.

Nakon sjednice Vlade novinari su pitali Plenkovića hoće li sada Zekanović "podebljati" parlamentarnu većinu, na što je premijer odgovorio da može reći Zekanoviću "da su ga to novinari pitali" jer bi ga za svaku drugu formulaciju "netko dobronamjeran optužio za političku korupciju".

Istaknuo je i da Zekanović nije održao govor u Saboru u koordinaciji s bilo kime iz HDZ-a.

Iduće godine u proceduri novi Zakon o trgovini

Plenković je potvrdio i da će iduće godine u proceduru biti poslan Nacrt prijedloga novog Zakona o trgovini, koji predviđa da će trgovine moći raditi samo 16 nedjelja u godini.

Novinari su ga pitali za taj zakon koji je trebao biti izglasan do 1. siječnja 2022., a još ga nema u vladinoj proceduri iako je javno savjetovanje zaključeno još 1. kolovoza.

Zakon je, kaže Plenković, dovršen, no ne bi htio da "padne" na Ustavnom sudu, te se sada "radi na nijansama".

Zakon o trgovini, dodao je, ima veze s demografskom revitalizacijom i riječ je o mjeri koju ogromna većina građana podržava.