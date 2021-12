[UŽIVO] Katarina Peović ironično o necijepljenima: Zalagat ću se za to da se pijanima dozvoli vožnja. Pa ajmo onda organizirati prosvjede za ljude koji žele piti i voziti!

Saborski zastupnici raspravljaju o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojima se propisuju kazne za odgovorne osobe koje neće osigurati provedbu sigurnosne mjere. do izmjena dolazi nakon što su u Sinju, ali i Uredu predsjednika poručili da neće uvoditi obvezu covid potvrda

'Moram upozoriti na nekoliko činjenica. Mjere su nedosljedne i nelogične. U poštu može ući bez covid potvrde, nju će pokazati tek radniku na šalteru. Stoji satima u redu u pošti i tek kad dođe do šaltera onda traže potvrdu. Ako se u trgovine može ući bez potvrde, primjenite to i na pošte. Tko će snositi gubitak HP-a jer će ljudi izgubiti naviku obavljanja transakcija u HP-u. to je državna tvrtka', kazao je Zekanović .

Stanku je tražila i GLAS-ova Anka Mrak Taritaš. 'Mi nećemo danas raspravljati o covid potvrdama. Često čujemo da je oporba bezidejna. mi smo prije godinu dana upozoravali, davali ideje, a mi se nalazimo godinu dana poslije s rezultatima koji govore da je Hrvatska među najgorima po broju umrlih na milijun stanovnika', rekla je Mrak Taritaš.

Katarina Peović iz Radničke fronte u svom zahtjevu za stankom podbola je i neke druge kolege iz oporbe. 'I onda mi raspravljamo da li cijepljeni prenose zarazu. Ja ću u raspravi apelirati da se alkoholiziranima dozvoli da voze automobile jer i oni koji nisu alkoholizirani su odgovorni za prometne nesreće. Pa ajmo onda organizirati prosvjede za ljude koji žele piti i voziti', kazala je. Pokušala je reagirati Marija Selak Raspudić iz Mosta, ali dobila je opomenu zbog zlouporabe poslovnika.

'Ove izmjene se rade zbog onih koji ne poštuju zakon i Ustav, a prisegnuli su i dobili mandat građana da će u zaštiti njohivog zdravlja poštivati Ustav i zakon', kazao je HDZ-ov Branko Bačić.

'Covid potvrde su protuustavne, protuzakonite, one nisu nikakva mjera. Dokazano je da samo testiranje može zaštiti. Ovo je samo uvertira gdje će vas protuustavno zatvoriti, maltretirati covid potvrdama. Ova božićna diktatura Plenkovića, ova prisila i dijeljenje dovest će vas do razdora', kazao je Mostov Miro Bulj.

'Jedini tko želi zatvoriti građane i to unutar Hrvatske ukidanjem potvrda je upravo Most. Bez potvrda ne možete u druge države', poručio je HDZ-ov Josip Borić i dobio opomenu zbog zlouporabe povrede poslovnika. Nakon njega javio se i sam Bulj zbog povrede poslovnika, no i on je dobio opomenu zbog zlouporabe.

'Svako ograničavanje slobode kretanja je protivno Ustavu', kazao je Dario Zurovec iz Fokusa, dodavši da se Sabor mora nešto pitati.

'Današnji prijedlog zakona je dokaz da ste covid potvrde uveli nelegalno. A uveli ste ih jer ste kao stožer Plenkovićev džuboks i svirate što on kaže', kazao je Davor Bernardić iz Kluba socijaldemokrata.

Nakon što su se izredali zahtjevi za stankom, Jandroković je zastupnicima poručio: 'Možete vratiti pištolje u futrole jer ćemo ići na stanku'.