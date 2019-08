Plenković: Bilo bi faktički netočno i nepristojno govoriti o diskriminaciji Istre

Premijer Andrej Plenković u nedjelju je odbacio tvrdnje da postoji nikakva diskriminacija prema Istri, upitavši se kako netko, kada vidi sve realizirane projekte na tom području, može tvrditi da Vlada diskriminirala Istru.

Govoreći o budućnosti Uljanika, kazao je kako je on uvijek za dijalog te je u tom kontekstu još jednom podsjetio kako je Vlada isplatila 4,5 milijarde kuna za jamstva Uljanika. "Žao mi je što novac nije išao radnicima nego bankama, ali smo napravili što smo mogli. Dali smo dodatno jamstvo, platili sve plaće praktički jedanaest mjeseci Uljaniku i 3. maju. Situacija je tava da je Uljanik u stečaju, a što se tiče 3. maja mislim da smo našli rješenje koje će omogućiti na jedan financijski neutralan način da se dovrše brodovi, u međuvremenu naprave iskoraci oko restrukturiranja i vlasničke strukture, a u tom procesu može sudjelovati i Uljanik", naglasio je premijer.

Upitan za kritike oko kurikularne reforme, kazao je kako kritika uvijek mora biti, ali i da kritika nekada dovodi do korekcije.

Poručio je i kako će Vlada pronaći rješenje i za dovršetak Opće bolnice u Puli. "Razgovaramo i naći ćemo rješenje kao što smo našli i za bolnicu u Rijeci. Bolnica u Puli je bitna i riješit će se do kraja. Politika naše Vlade je vrlo kvalitetno, iskreno i otvoreno partnerstvo i dijalog sa svim županijama, gradovima i općinama. To svi znaju", naveo je premijer.

Nije htio komentirati najavu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore da namjerava prekinuti praksu ljetovanja u državnim rezidencijama, istaknuvši "kako nema razloga to komentirati, te kako je to gubljenje vremena".

"Neovisno o tome što su dio naše koalicije, to ne znači da ne trebaju imati svog vlastitog kandidata, ta pravo imati svog predsjedničkog kandidata, nigdje to ne piše, u nikakvom dogovoru", poručio je Plenković

Na pitanje kako komentira činjenicu što je HNS najavio svog kandidata na predsjedničkim izborima Plenković je istaknuo kako imaju pravo na to, jer su i oni politička stranka.

"Obrazovna reforma jedna je od najbitnijih strukturnih reformi ako mislimo uloviti korak s četvrtom industrijskom revolucijom, prilagođavati se na način kao što su ovi sjajni poduzetnici iz Infobipa u Vodnjanu ovdje u blizini, prilagodili i i našli globalnu nišu da naprave proizvode koje zapošljavaju, zarađuju, stvaraju nove vrijednosti, onda radimo dobro. Dakle to je bit obrazovne refome" - poručio je premijer Plenković.

Riječ je o lokaciji Gradišća koja ima površinu od 17.039 metara četvornih koja je time postala vlasništvo Općine Barban.

"Radi se o 17 tisuća kvadrata čestice koja je bila na korištenje Republici Hrvatskoj, a jedinica lokalne samouprave je već duži niz godina pokušavala doći do tog zemljišta s ciljem rješavanja imovinsko-pravih odnosa. Općina je to zatražila jer želi i dalje infrastrukturno projektirati i urediti ovaj prostor kako bi podigla kvalitetu same manifestacije", kazao je Banožić dodavši kako je resorno ministarstvo tu česticu dodijelilo sukladno zakonu.

"Vjerujem da ćemo uskoro biti upoznati s detaljnim projektom", poručio je ministar.

Premijer Plenković istaknuo je kako je Trka na prstenac još jedan dokaz velike i bogate kulturne baštine Istre i Hrvatske.

"Ugovor kojim je država dodijelila općini zemljište na kojem se utrka održava dio je naše politike da sve što možemo decentralizirati i staviti u funkciju, osobito nekretnine, u ovom slučaju imovinu koja je važna za budućnost ove utrke, to i napravimo. To je svojevrsna simbolična poruka općini Barban i Društvu Trke na prstenac da Vlada želi da ova utrka bude iz godine u godinu što bolje uređena uređene i organizirana", poručio je premijer Plenković.

Trka na prstenac viteška je igra koja se održava trećeg vikenda u kolovozu u Barbanu i koja je zadnjih godina postala zaštitnim znakom tog mjesta, te jedna od najpoznatijih ljetnih priredbi u Istri. Igra je slična Sinjskoj alci, a cilj je igre unutar 12 sekundi u punom galopu prijeći stazu dugačku 150 metara te kopljem pogoditi prstenac. Prvi zapisi o trci na prstenac potječu iz 1696. godine.