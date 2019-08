Premijer o diplomatkinji Mađarević: Ako je to točno i nije hakirano, to je katastrofa!

Hrvatski premijer Andrej Plenković u nedjelju je u Barbanu, osvrćući se na aferu ksenofobnih komentara hrvatske diplomatkinje Elizabete Mađarević, poručio da prvo treba provjeriti je li njezin profil na Facebooku na kojemu su se pojavile sporne izjave bio hakiran, jer ako nije to bi bila "katastrofa"

Premijer je posjetio Barban gdje će prisustvovati Trci na prstenac, a prethodno je s ministrom državne imovine Marijom Banožićem načelniku Daliboru Pausu uručio odluku o darovanju općini Barban zemljište na kojemu se odvija trka.

"Mislim da su ministar (Gordan Grlić Radman) i ministarstvo dobro reagirali, dakle povukli su ju nazad i ovih će dana provesti cijelu proceduru, ako se utvrdi da je došlo do težih povreda službene dužnosti, kako se meni čini, to bi upravo moglo biti to", kazao je premijer.

Dodao je da ako točno da nije hakirana, da je to "katastrofa" te da se ministarstvo jasno ogradilo.