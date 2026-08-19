sporna videosnimka

Pjevala 'Oj Krajino, moja mila mati' pa završila na sudu u Zadru: 'Ispričavam se hrvatskom narodu'

I.J.

19.08.2026 u 14:10

Srpska zastava - ilustracija
Srpska zastava - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Srpska etnomuzikologinja i pjevačica Svetlana Spajić, koja je nedavno nastupila na Žegarskim susretima na obrovačkom području, kažnjena je presudom Općinskog suda u Zadru zbog objave videosnimke pjesme 'Oj Krajino, moja mila mati' na društvenoj mreži

Sud je 54-godišnjoj državljanki Srbije izrekao pet dana zatvora, ali je kazna zamijenjena uvjetnom te se neće izvršiti ako u roku od godinu dana ne počini novi prekršaj. Dobila je i novčanu kaznu od 50 eura jer tijekom šestodnevnog boravka u Hrvatskoj nije prijavila smještaj, piše Zadarski list.

Policija je privela Spajić nakon nastupa u Žegaru, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da je u ožujku 2024. godine na društvenoj mreži objavila video u kojem dvije osobe izvode pjesmu 'Oj Krajino, moja mila mati'.

vezane vijesti

Sud je zaključio da objavljeni sadržaj veliča tzv. Republiku Srpsku Krajinu te da pojam 'Krajina' u kontekstu moderne Hrvatske ima negativnu i uznemirujuću konotaciju povezanu s okupacijom dijela hrvatskog teritorija tijekom Domovinskog rata.

Spajić je pred sudom potvrdila da je sudjelovala u izvođenju pjesme i objavila snimku, ali je isprva odbacila tvrdnju da joj je namjera bila narušavati javni red i mir ili odnose između Hrvata i Srba.

'Morala sam se malo bolje informirati o tome što hrvatskom narodu znači riječ Krajina. Žao mi je da je sve tako ispalo', kazala je, prema pisanju Zadarskog lista, najavivši da će ukloniti snimku s društvene mreže.

Tijekom obrane promijenila je svoj stav te se ispričala.

'Ako sam zaista tekstom te pjesme povrijedila osjećaje hrvatskih građana, ovim putem se ispričavam zbog toga i snosim svu odgovornost za puštanje te pjesme na društvenoj mreži', kazala je te uputila ispriku hrvatskom narodu.

Pri određivanju kazne sud joj je kao olakotne okolnosti uzeo priznanje, žaljenje, ispriku i obećanje da će ukloniti sporni video. Zaključeno je da izvršenje zatvorske kazne nije potrebno kako bi se ostvarila svrha kažnjavanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
izazvao eksplozije

izazvao eksplozije

U Hrvatskoj uhićen Ukrajinac za kojeg se sumnja da je raznio Sjeverni tok!
BEZ OKUPACIJE

BEZ OKUPACIJE

Što ako Rusija napadne NATO? Ovo je plan od tri faze
policija ga već pronašla

policija ga već pronašla

VIDEO Bivši profesionalni vojnik kod Trogira u zrak puštao zapaljene lampione

najpopularnije

Još vijesti