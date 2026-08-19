Pjevala 'Oj Krajino, moja mila mati' pa završila na sudu u Zadru: 'Ispričavam se hrvatskom narodu'

Policija je privela Spajić nakon nastupa u Žegaru, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da je u ožujku 2024. godine na društvenoj mreži objavila video u kojem dvije osobe izvode pjesmu 'Oj Krajino, moja mila mati'.

Sud je 54-godišnjoj državljanki Srbije izrekao pet dana zatvora, ali je kazna zamijenjena uvjetnom te se neće izvršiti ako u roku od godinu dana ne počini novi prekršaj. Dobila je i novčanu kaznu od 50 eura jer tijekom šestodnevnog boravka u Hrvatskoj nije prijavila smještaj, piše Zadarski list.

Sud je zaključio da objavljeni sadržaj veliča tzv. Republiku Srpsku Krajinu te da pojam 'Krajina' u kontekstu moderne Hrvatske ima negativnu i uznemirujuću konotaciju povezanu s okupacijom dijela hrvatskog teritorija tijekom Domovinskog rata.

Spajić je pred sudom potvrdila da je sudjelovala u izvođenju pjesme i objavila snimku, ali je isprva odbacila tvrdnju da joj je namjera bila narušavati javni red i mir ili odnose između Hrvata i Srba.

'Morala sam se malo bolje informirati o tome što hrvatskom narodu znači riječ Krajina. Žao mi je da je sve tako ispalo', kazala je, prema pisanju Zadarskog lista, najavivši da će ukloniti snimku s društvene mreže.

Tijekom obrane promijenila je svoj stav te se ispričala.

'Ako sam zaista tekstom te pjesme povrijedila osjećaje hrvatskih građana, ovim putem se ispričavam zbog toga i snosim svu odgovornost za puštanje te pjesme na društvenoj mreži', kazala je te uputila ispriku hrvatskom narodu.

Pri određivanju kazne sud joj je kao olakotne okolnosti uzeo priznanje, žaljenje, ispriku i obećanje da će ukloniti sporni video. Zaključeno je da izvršenje zatvorske kazne nije potrebno kako bi se ostvarila svrha kažnjavanja.