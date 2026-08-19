Vučić ljutit na Haag jer ne žele pustiti Mladića: 'Zašto se tako ponašaju, zašto to rade?'

Komentirajući odbijanje puštanja generala osuđenog za ratne zločine u Srbiju jer je na samrti, Vučić je rekao da mu nije jasno zašto se u Haagu tako ponašaju te ustvrdio: 'To nije civilizacija o kojoj su mi pričali tolikih godina i desetljeća'

Nakon ranijih informacija o sve težem zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića, srpski predsjednik Aleksandar Vučić zapitao se zašto ga ne žele pustiti iz zatvora u Haagu, u kojem služi doživotnu kaznu zbog ratnih zločina, među kojima je i genocid u Srebrenici. U obraćanju medijima ustvrdio je da je Mladić de facto na samrti i nebitno je je li posrijedi tjedan ili pet tjedana. Prisjetio se da su Nebojšu Pavkovića, srpskog generala koji je bio osuđen zbog ratnih zločina na Kosovu, pustili da ode u Srbiju, kako kaže, 'da se barem vrati u zemlju i barem umre tamo gdje je živio i za što se borio', rekao je Vučić u videu koji je postao viralan.

Komentirajući Mladićev slučaj, naveo je da je posrijedi pitanje humanosti i ustvrdio da ne razumije zašto zapadne sile to rade. 'Tu nema nikakvih principa, to nema veze s njihovim presudama niti s time što tko misli o generalu Mladiću. Tiče se isključivo humanog odnosa prema čovjeku. Iskreno, ne razumijem zašto se tako ponašaju i zašto to rade. Nije to baš civilizacija o kojoj su mi pričali tolikih godina i desetljeća', rekao je Vučić, dodajući da mu je žao Mladićeve obitelji.