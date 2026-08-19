Vučić šokirao idejom za Kosovo, stručnjaci upozoravaju: Za to bi moglo trebati 50 godina

Potezi Prištine i pritisak na srpsku zajednicu na Kosovu izazvali su novo zaoštravanje retorike iz Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao jedan od mogućih odgovora spomenuo je promjenu toka rijeke Ibar. Kako je rekao, u tom slučaju 'vidjet ćemo što će Albanci raditi i kako će se ponašati'

Vodni sustav Ibar–Lepenac strateški je važan za opskrbu Kosova pitkom vodom, poljoprivredu i proizvodnju energije. Ibar izvire u Crnoj Gori, protječe dijelom Srbije i na granici s Kosovom ulijeva se u jezero Gazivode, a ono se prostire na teritoriju Srbije i Kosova, potom nastavlja kroz Kosovo i središnju Srbiju te se ulijeva u Zapadnu Moravu. Promjena korita uzvodno od Gazivoda zato bi izravno utjecala na jezero i čitav vodni sustav, piše DW. Priština upozorava da međunarodno pravo i konvencije o zaštiti prekograničnih vodnih resursa zabranjuju korištenje vode kao oružja ili sredstva političkog pritiska. Projekt bi trajao desetljećima Stručnjaci u Srbiji upozoravaju da bi preusmjeravanje Ibra bilo golem i dugotrajan pothvat. Radovi kroz stjenovit i planinski teren zahtijevali bi velike količine novca, gradnju tunela i brana, a projekt bi mogao imati ozbiljne ekološke posljedice za cijelo slivno područje. Profesor hidrotehnike i hidrologije u mirovini Jovan Despotović izjavio je FoNetu da su Vučićeve izjave o promjeni toka Ibra 'poput hodanja u snu i da je riječ o projektu koji je nemoguće izvesti u kratkom vremenu bez rušenja brda i planina, a ne dolazi u obzir ni prema europskim propisima'.

Vučić je unatoč tome objavio da je inicirao osnivanje radne skupine inženjera i građevinskih stručnjaka koja bi trebala razmotriti mogućnost promjene toka Ibra jer smatra da Srbija ima suvereno pravo na takav zahvat na svojem teritoriju. Ideja nije nova. Pojavila se još 1985. godine, kada se radilo i na Memorandumu Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), zbog čega se često spominje u tom političkom kontekstu. Od nje se na kraju odustalo.

'Fantaziranja srpskih nacionalista' Predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose Dušan Janjić povezuje Vučićevu najavu upravo s tim razdobljem. 'Od Vučića svašta može očekivati, ali nisam očekivao da će regresirati na 1983. – 1985. godinu, kada su počela i fantaziranja srpskih nacionalista. Promjenom toka Ibra oni su željeli otpisati Kosovo, i to pokazuje da se oni njime nisu željeli baviti osim na razini obećanja i parola o Kosovu kao srcu Srbije. To vidim i kao njegov pokušaj da se izvuče od odgovornosti za sve ono što je radio po pitanju Kosova – a možda i dalje – i da u toj političkoj galami dobije alibi i kaže: evo, ništa se više nije moglo učiniti', ističe Janjić. Posebno zabrinjava, dodaje, 'to što se objektivno ovdje ne radi o racionalnom projektu koji rješava neki problem, već je to ideološko-propagandni mali projekt – ako ga uopće tako možemo zvati – koji služi pravljenju još veće gužve i galame u regiji kako bi ljudi pomislili da bez vas nema spasa i da će biti potop'.