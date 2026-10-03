Vučiću propala glavna zvijezda: Fico ipak nije došao na skup u Beogradu

Fico je ranije bio najavljen kao poseban gost skupa, no Srpska napredna stranka (SNS) objavila je u subotu da slovački premijer neće stići u Beograd. Kao razlog naveli su njegovo zdravstveno stanje .

ŠTO JE STVARNO, ŠTO JE AI

Kako pišu Nova.rs i N1 Srbija, Fico na preporuku i odluku svog osobnog liječnika nije dobio dopuštenje za putovanje avionom i dolazak u Srbiju.

Prema priopćenju SNS-a, zbog posljedica atentata koji je preživio njegovo zdravstveno stanje još mu ne dopušta putovanje avionom, iako je, kako navode, želio osobno doći u Beograd i prisustvovati skupu.

Iako nije stigao u Beograd, Robert Fico poslao je govor za skup te zatražio da bude pročitan okupljenima. U njemu je izrazio podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici te govorio o odnosima Srbije i Slovačke.

Fico je u govoru naveo da kao Vučićev prijatelj cijeni ono što je Srbija ostvarila tijekom posljednjih 15 godina. Poručio je i da će Slovačka nastaviti poštovati teritorijalni integritet Srbije te da neće promijeniti svoj stav kada je riječ o Kosovu.

Fico je još dan ranije bio najavljivan kao poseban gost skupa u Beogradskoj areni.