LIJEČNIČKI SAVJET

Vučiću propala glavna zvijezda: Fico ipak nije došao na skup u Beogradu

B. S.

03.10.2026 u 19:24

Robert Fico
Robert Fico Izvor: EPA / Autor: LUONG THAI LINH
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Slovački premijer Robert Fico ipak nije došao na predizborni skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, koji se u subotu održava u Beogradskoj areni.

Fico je ranije bio najavljen kao poseban gost skupa, no Srpska napredna stranka (SNS) objavila je u subotu da slovački premijer neće stići u Beograd. Kao razlog naveli su njegovo zdravstveno stanje.

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Kako pišu Nova.rs i N1 Srbija, Fico na preporuku i odluku svog osobnog liječnika nije dobio dopuštenje za putovanje avionom i dolazak u Srbiju.

Prema priopćenju SNS-a, zbog posljedica atentata koji je preživio njegovo zdravstveno stanje još mu ne dopušta putovanje avionom, iako je, kako navode, želio osobno doći u Beograd i prisustvovati skupu.

Iako nije stigao u Beograd, Robert Fico poslao je govor za skup te zatražio da bude pročitan okupljenima. U njemu je izrazio podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici te govorio o odnosima Srbije i Slovačke.

Fico je u govoru naveo da kao Vučićev prijatelj cijeni ono što je Srbija ostvarila tijekom posljednjih 15 godina. Poručio je i da će Slovačka nastaviti poštovati teritorijalni integritet Srbije te da neće promijeniti svoj stav kada je riječ o Kosovu.

Fico je još dan ranije bio najavljivan kao poseban gost skupa u Beogradskoj areni.

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