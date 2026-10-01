Uskoro poznat iznos 13. mirovine, kruže neslužbene informacije: 'To je ponižavajuće'

Poslodavci smatraju da usklađenje minimalca mora biti vezano uz inflaciju i produktivnost. Uz plaće, čeka se i iznos 13. mirovine, što je komentirala čelnica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić za RTL Danas

Pred Vladom su do kraja listopada dvije odluke, među kojima je iznos minimalac i 13. mirovina. Kako piše net.hr, sindikati traži 200 eura viši minimalac, a prijedlog o tome kolika bi trebala biti minimalna plaća sljedeće godine, poslodavci će socijalnim partnerima poslati sljedeći tjedan.

'U Hrvatskoj trebamo biti svjesni da je povećanje minimalne plaće zadnjih godina, u terminima kupovne moći, došlo na razinu koja je 20-30 posto viša u odnosu na istočno europske zemlje i mi smo se u tim terminima sasvim približili prosjeku Europske unije', objašnjava glavni ekonomist u Hrvatskoj udruzi poslodavaca Hrvoje Stojić. Minimalna plaća trenutačno iznosi 1050 bruto, a prema podacima na koje se poziva isti izvor, ima je oko 74 tisuće radnika ili šest posto zaposlenih. Sindikati zato podsjećaju da su tražili da do 2028. minimalna plaća bude 1100 eura neto.

'Iz tog razloga ćemo mi ispred naše sindikalne središnjice dati zahtjev da minimalna plaća poraste na 1250 eura bruto, što bi bilo oko 1000 eura neto. Isto tako zahtjev i za 2028. godinu', najavio je glavni tajnik Sindikata graditeljstva Hrvatske Domagoj Ferdebar. Iz Ministarstva rada o ovoj su temi bez komentara, no poručuju da će pri odluci uzeti u obzir propisane parametre i preporuke Stručnog povjerenstva. 'O projekcijama u ovom trenutku nije moguće govoriti budući još nisu provedene službene konzultacije sa socijalnim partnerima koje se planiraju tijekom prve polovice ovoga mjeseca", kažu iz Ministarstva rada, prenosi net.hr.