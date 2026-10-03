Centar prozvao HDZ zbog trošenja novca: ‘I dalje odlazi u privatne džepove'

"Dok mi ovdje razgovaramo, događa se pljačka u gradskim i županijskim ustanovam a. Sve je već viđeno i model se zove Šutina Fimi media . Samo što posljednjih tjedana slušamo priču o Antoniju Nikoliću i Gradu Splitu . Ali, kao u onoj reklami - nije to sve - tako ni ta priča nije stala samo na Banovini. Ušla je i u županijske ustanove i to ne samo jednu“, rekla je na konferenciji za novinare županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić .

Prema njezinim tvrdnjama, Antonio Nikolić, koji je volontirao u kampanji gradonačelnika Tomislava Šute, sada ubire poslove koje god poželi. Sve to, ustvrdila je upućuje na Šutinu Fimi mediju 2.0, u kojoj se volontiranje u kampanji naplaćuje kroz javne institucije i izvlačenje proračunskog novca.

„Na prošloj sjednici Županijske skupštine pitala sam ravnatelja Centra izvrsnosti jesu li surađivali. Odgovor je bio negativan, uz tvrdnju da je gospodin Nikolić samo radio u kampanji i da poslova s njime i s njime povezanim tvrtkama nema. No, javno dostupni dokumenti govore suprotno - ravnatelj se nije sjetio da je tvrtki Vision facade u posljednja četiri mjeseca Centar izvrsnosti platio 7750 eura, a u zadnjih nekoliko dana pojavilo se još računa", tvrdi Rosandić.

To znači, dodala je, da u ovom trenutku novac i dalje odlazi u privatne džepove.

Smatra kristalno jasnim da je HDZ na gradskoj i županijskoj razini spreman "hladnokrvno provoditi radnje za koje je ta stranka već bila osuđena".

Pozvala je mjerodavne institucije da istraže taj slučaj. "Upućujemo javni upit županu Blaženku Bobanu - jesu li županijske ustanove i tvrtke pod njegovim patronatom ili i u njih gospodin Nikolić ulazi preko Šute i njegove kampanje", rekla je Rosandić.