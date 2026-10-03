Otkriveno spomen-obilježje u selu kod Gline: Još se traže posmrtni ostaci njih 14

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved s predstavnicima obitelji žrtava u subotu je u Gornjim Jamama otkrio spomen-obilježje "Golubica", posvećeno žrtvama Domovinskog rata i 14 mještana ubijenih 1991., čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne te više pojedinačnih grobnica

U Gornjim Jamama postavljeno je 86. spomen-obilježje „Golubica“ u Hrvatskoj i ujedno deseto na području Gline, čime se nastavlja čuvati sjećanje na žrtve ratnih stradanja na glinskom području. Nakon polaganja vijenaca i odavanja počasti, spomen-obilježje je blagoslovljeno, a potom je ispred kapelice Ranjenog Isusa služena misa za stradale. „Ovo spomen-obilježje stajat će kao trajni svjedok patnje i ustrajnosti hrvatskog naroda te kao opomena generacijama koje dolaze o cijeni kojom je plaćena sloboda Hrvatske. Neka ovo mjesto bude mjesto spomena, mjesto sjećanja i mjesto molitve“, rekao je potpredsjednik Vlade Tomo Medved. Poručio je kako potraga za nestalim i poginulim osobama neće stati dok se ne pronađu svi nestali.

"Želimo svakoj žrtvi vratiti dostojanstvo, a obiteljima pravo na istinu i mir“, dodao je Medved. Ministar je također istaknuo kako će Hrvatska nastaviti tražiti informacije o sudbini nestalih te je pozvao Srbiju da se suoči sa svojom odgovornošću za događaje tijekom Domovinskog rata, otvori arhive i pruži informacije o mjestima na kojima se još uvijek nalaze posmrtni ostaci žrtava. U Gornjim Jamama 1991. godine ubijeno je 14 mještana, među kojima je bilo i troje maloljetne djece. Žrtve su potom spaljene u jednoj kući, a selo je uništeno.

Posmrtni ostaci sedam žrtava pronađeni su u masovnoj i pojedinačnim grobnicama te su ekshumirani i identificirani, dok se za preostalih sedam žrtava još traga. Selo je nakon tog zločina napušteno te je do danas ostalo nenaseljeno, jedino u Sisačko-moslavačkoj županiji. Celjak: Važno obilježavati događaje iz Domovinskog rata i čuvati sjećanje Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak naglasio je kako se danas prisjećamo počinjenog zločina te dodao kako je važno obilježavati tužne događaje iz Domovinskog rata i čuvati sjećanje, ali ne zato da bi se mrzilo ili osvećivalo. „Učinimo sve što je moguće da se takvo zvjerstvo, da se tuga i rat, ne ponove na našem području“, poručio je Celjak. Gradonačelnik Gline Ivan Janković podsjetio je da je s područja grada Gline u Domovinskom ratu poginulo 396 Glinjana.