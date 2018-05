Pitali smo stručnjake kada i na koga policajci smiju potezati pištolj

Nakon napada na četvoricu interventnih policajaca u Splitu 1. svibnja, što je završilo pucnjavom u kojoj je policajac u nogu ustrijelio kriminalca, ponovno se povlači pitanje upotrebe krajnje obrane – vatrenog oružja. Hrvatski policajci zbog zakonske regulative rijetko kada posežu za tom mjerom. Naime, nakon toga ih čeka temeljita istraga i moguća tužba osobe s druge strane zakona na koju je potegnuto oružje. No, ako zakon 'olabavimo', približit ćemo se SAD-u, u kojem policajci posežu za pištoljem na najmanji znak ugroze

Treća i četvrta situacija kada policija smije potezati vatreno oružje po mnogima je sporna. Naime, korištenje vatrenog oružja je dopušteno ako se ni na koji drugi način ne može uhititi osobu koja je zatečena u kaznenom djelu za koje je zapriječena kazna od najmanje deset godina zatvora. Isto vrijedi i za one koji pobjegnu iz zatvora, a osuđeni su ili optuženi za kazneno djelo za koje je zapriječena kazna od najmanje deset godina.

Bivši načelnik krim policije i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila naglašava za tportal da postoje dva problema. Naime, prema aktualnom zakonu policajac smije pucati na počinitelja kaznenog djela genocida, terorizma, spolnog zlostavljanja maloljetnika koje rezultira smrću, veleizdaje…

'To je skučen prostor, tek je osam do deset kaznenih djela za koja je predviđena kazna od najmanje deset godina zatvora. Umjesto 'najmanje deset godina', trebalo bi pisati da je moguća upotreba vatrenog oružja na one koji počine kazneno djelo za koje je moguće izreći zatvorsku kaznu od deset godina. Tada bi lepeza kaznenih djela bila puno veća', pojašnjava Cvrtila.