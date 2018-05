Kako su dvojica sitnih kriminalaca uspjela izvan stroja baciti četiri interventna policajca?

Novo svjetlo na napad dvojice sitnih kriminalaca koji su htjeli orobiti kiosk na četvoricu policajaca baca činjenica da je riječ o interventnim policajcima, a ne o temeljnima. Kakvu obuku oni uopće prolaze, uče li i vježbaju li zahvate za svladavanje napadača s hladnim oružjem, kao u ovom splitskom slučaju? Kako je moguće to da njih četvoricu izvan stroja bace dvojica, od kojih jedan naoružan nožem? Na sva ova pitanja za tportal odgovaraju Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske, te bivši načelnik Vojne policije, umirovljeni general pukovnik i stručnjak za sigurnost Mate Laušić

Postavlja se pitanje kako njih četvorica nisu uspjela razoružati 30-godišnjaka s obzirom na to da pripadnici interventne policije prolaze kroz restriktivniju obuku, na višoj razini, nego temeljni policajci, te imaju bolju opremu koju među ostalim čini palica zvana tonfa, koja upravo služi za ovakve situacije. Mate Laušić kaže nam kako obrana od napada hladnim oružjem često može biti kompliciranija i zahtjevnija od one u napadu vatrenim oružjem, pogotovo ako je u pitanju nož.

Naglašava kako su interventni policajci daleko bolje obučeni od temeljnih, no kako to nije presudni faktor. 'Policajac mora raditi na sebi i onda ako mu normativi to i ne nalažu. Ono kroz što su oni prolazili na obuci je nedovoljno ako se stalno ne trenira. Dobar policajac neće ovisiti o tome što mu je propisano, već će sam raditi na sebi i na tjelesnoj pripremi koja dovodi do psihičke stabilnosti, a psihička stabilnost vodi do pravilne i brze procjene', ističe Laušić.