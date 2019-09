Pijan oduzeo prednost policiji pa prošao kroz crveno, čeka ga paprena kazna

U petak 30. kolovoza oko 20.20 sati u Ulici Stjepana Radića u mjestu Gradac policijski službenici su prilikom kontrole prometa zatekli 55-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola u organizmu upravljao osobnim automobilom marke Volkswagen požeških registarskih oznaka te je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja i slijedi optužni prijedlog protiv njega

U nedjelju 1. rujna oko 1.25 sati na raskrižju ulica Stjepana Radića i Franje Cirakija u Požegi 26-godišnji vozač je upravljajući osobnim automobilom marke Opel, požeških registarskih oznaka, oduzeo prednost prolaska policijskom službenom vozilu, nakon čega je nastavio vožnju i dolaskom do raskrižja ulica Bana Jelačića i Zrinske, na kojem se prometom upravlja semaforima, za vrijeme dok je bilo uključeno crveno svjetlo nastavio je vožnju te je zaustavljen u Zrinskoj ulici.

Tom prilikom je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem 1,05 promila alkohola. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 26-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju policije i protiv njega slijedi prekršajni nalog.

Predviđena novčana kazna za navedene prekršaje je od 3000 do 7000 kuna, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od mjesec dana (oduzimanje prednosti prolaska), novčana kazna od 3000 do 7000 kuna, zabrana upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od mjesec dana i tri negativna boda (nepoštivanje crvenog svjetla na semaforu), novčana kazna od 5000 do 15.000 kuna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dva mjeseca, uz četiri negativna boda zbog vožnje pod utjecajem alkohola.