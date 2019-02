Picula: Tajani je pokazao populističko lice, treba odstupiti

Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula izjavio je u petak da smatra da isprika predsjednika Europskog parlamenta Antonio Tajanija nije dovoljna te da bi on trebao odstupiti, ali da nije siguran da sada postoje proceduralne i političke pretpostavke da se to i dogodi.

'Njegova isprika svakako nije dovoljna, on nije naivan čovjek, niti je politički početnik, morao je znati što radi i bojim se da će utjecati na imidž institucije kojoj je na čelu i vjerojatno će to što je napravio utjecati i na profil kampanja, koje ćemo svi mi voditi u svojim matičnim državama. Prema tome, ja sam za odstupanje gospodina Tajanija, ali ovoga trenutka nisam siguran da postoje proceduralne i političke pretpostavke da se to i dogodi', ocjenjuje Picula.