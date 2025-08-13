Dva požara na području Barbana i Žminja stavljena pod nadzorom

Prvi veći požar u Istri ove godine buknuo je sinoć na području Barbana, na predjelu od Rebića prema uvali Blaž u kojem je izgorjelo tridesetak hektara okolne šume i niskog raslinja. Nakon što je u srijedu ujutro požar lokaliziran, ponovno se razbuktao u popodnevnim satima te su u pomoć pozvana dva kanadera.

Tijekom njihova dolaska prema Raškom zaljevu izbio je drugi požar na cesti između Žminja i Sutivanca, odnosno kod sela Žagrići i Balići, na području djelovanja rovinjske Javne vatrogasne postrojbe (JVP).