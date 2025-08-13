javljaju vatrogasci

Dva požara na području Barbana i Žminja stavljena pod nadzorom

Ponovno se razbuktao požar na području Barbana, od Rebića prema uvali Blaž, na gašenje su pozvani kanaderi, a tijekom njihova dolaska izbio je drugi požar na cesti između Žminja i Sutivanca, no ubrzo su stavljeni pod nadzor, doznaje se u srijedu od Vatrogasne zajednice Istarske županije

Prvi veći požar u Istri ove godine buknuo je sinoć na području Barbana, na predjelu od Rebića prema uvali Blaž u kojem je izgorjelo tridesetak hektara okolne šume i niskog raslinja. Nakon što je u srijedu ujutro požar lokaliziran, ponovno se razbuktao u popodnevnim satima te su u pomoć pozvana dva kanadera.

Tijekom njihova dolaska prema Raškom zaljevu izbio je drugi požar na cesti između Žminja i Sutivanca, odnosno kod sela Žagrići i Balići, na području djelovanja rovinjske Javne vatrogasne postrojbe (JVP).

"Najveći problem na požarištima predstavlja jak vjetar koji je počeo puhati, dok na području Raškog kanala problem predstavlja i nepristupačni teren", izjavio je glasnogovornik Vatrogasne zajednice Istarske županije Cristian Bruno Galić.

"JVP Rovinj sudjeluje u gašenju požara s 35 vatrogasaca i 15 vozila, a uključili su se i okolni DVD-ovi. Također, pristigli su i vatrogasci s područja Puljštine, JVP Pula i DVD-ovi s tog područja, dok su se gašenju priključili i vatrogasci iz Labina", naglasio je Galić.

Zahvaljujući kanaderima, koji su stigli u pomoć zbog izbijanja vatre na nepristupačnim terenima, oba su požara ubrzo stavljena pod kontrolu, dodao je glasnogovornik Vatrogasne zajednice Istarske županije.

