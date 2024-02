Petković o porastu zloupotrebe droga u Hrvatskoj: 'Kokain je gotovo sveprisutan'

'Ove godine smo financirali više od 350 projekata koje škole same daju, sudjelujemo u financiranu izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja s udrugama koje također provode preventivne programe zajedno sa školama, kaže Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

'Njihov broj zadnjih desetak godina na području EU-a dosegnuo je 1000. U Hrvatskoj je približno između 150 i 200 takvih tvari detektirano. Ono što je najveći problem je što se većinom radi o spojevima koji su vrlo novi', rekao je pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga Željko Petković.

Uz nacionalnu telefonsku liniju, HZJZ pokreće i Portal ovisnosti, s ciljem da se svima koji se suoče s problemom ovisnosti pruže sve informacije i potrebna podrška.

Petković: Došlo je do relativizacije cijelog problema

Petković je večeras u središnjem HTV-ovu Dnevniku rekao da su, što se tiče trendova, posljednje godine vrlo izazovne. Što se tiče Hrvatske, najviše zabrinjava rast uporabe kanabisa. 'Ako gledamo 2011., 2015., 2019.', to je skoro pa sto posto, dodao je. Istaknuo je i porast uporabe različitih stimulansa. 'Pritom mislim na kokain, koji je postao gotovo pa sveprisutan, amfetamine te ecstasy', rekao je Petković.

Dodao je da je došlo do relativizacije cijelog problema, droga se više ne gleda kao opasnost. Naglasio je da su droge zabranjene zato što su štetne i mogu utjecati na zdravlje, odnosno u konačnici mogu prouzročiti i smrt. 'Jednostavno, ta relativizacija dovela je do povećane potražnje. Paralelno s time jedna žudnja za novcem dovela je do povećane dostupnosti', rekao je Petković.

'Na tržištu Europe na godišnjoj se razini okrene oko 30 milijardi eura samo od trgovine drogom', dodao je. 'Europa pokušava pronaći odgovor, a to je nova agencija za droge, koja će krenuti s radom sredinom ove godine', rekao je Petković.