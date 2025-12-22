Papa poslao važnu poruku svećenicima, osvrnuo se i na pitanje zlostavljanja

U pismu objavljenom u ponedjeljak stoji da ta obuka ne bi trebala biti ograničena na vrijeme provedeno u sjemeništu, već bi se trebala nastaviti i nakon ređenja da bi se omogućila stalna ljudska, duhovna, intelektualna i pastoralna obnova, objasnio je papa.

Osvrnuo se i na pitanje zlostavljanja. Priznao je da 'nas je kriza povjerenja u Crkvu prouzročena zlostavljanjem koje su počinili članovi klera ispunila sramom i pozvala na poniznost'.

U svojoj božićnoj poruci Rimskoj kuriji, središnjem upravnom organu Katoličke Crkve, pozvao je na jedinstvo. Rimska kurija obuhvaća upravna i administrativna tijela Svete Stolice.