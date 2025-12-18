Papa osudio lidere koji opravdavaju nasilje u ime religije: 'Odbacite to'

Lav, prvi američki papa, nije imenovao te svjetske čelnike u poruci objavljenoj uoči Svjetskog dana mira Katoličke Crkve koji se obilježava 1. siječnja, ali je pozvao vjernike da se odupru takvom korištenju vjere .

„Nažalost, sve se češće uvlači jezik vjere u političke bitke, blagoslivlja nacionalizam i opravdava nasilje i oružana borba u ime religije“, rekao je papa Lav. „Vjernici moraju aktivno odbaciti .. takve oblike bogohuljenja koji oskvrnjuju sveto ime Božje“, rekao je.

Lav je upozorio i protiv korištenja umjetne inteligencije u ratovanju u poruci od četiri stranice koju godišnje objavljuje vođa Crkve s 1,4 milijarde članova. „Postoji ... sve veća tendencija među političkim i vojnim vođama da izbjegavaju odgovornost jer se odluke o životu i smrti sve više 'delegiraju' strojevima“, rekao je.

„Ovo označava neviđenu i destruktivnu izdaju pravnih i filozofskih načela humanizma koja su temelj i zaštita svake civilizacije.“ Lav, kojeg su kardinali svijeta izabrali u svibnju za nasljednika pokojnog pape Franje, nekoliko je puta u svojoj prvoj godini govorio o izazovima koje predstavlja umjetna inteligencija.

Također je osudio nasilje u ime vjere na svom prvom putovanju u inozemstvo kao papa, uputivši poruku kršćanskim vođama na Bliskom istoku tijekom posjeta Turskoj prošlog mjeseca da moraju "snažno odbaciti korištenje religije za opravdavanje rata, nasilja ili bilo kojeg oblika fundamentalizma".

U novoj poruci, papa je također izrazio žaljenje zbog porasta vojnih rashoda, navodeći podatke Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu da su se svjetski vojni izdaci povećali za 9,4 posto u 2024., dosegnuvši ukupno 2,7 bilijuna dolara ili 2,5 posto globalnog BDP-a.