Papa Lav zadao udarac Trumpu: Pazite koga je postavio na čelo najveće američke biskupije

Novi nadbiskup New Yorka postao je Ronald Hicks, čovjek bliskih stavova papi Lavu XIV. Naime, i papa i kardinal Hicks su radili sa zajednicama u Južnoj Americi iz kojih SAD stiže najveći broj migranata. Obojica se protive Trumpovoj prituimigrantskoj i vanjskoj politici

Papa Lav XIV. imenovao je 58-godišnjeg biskupa Ronalda Hicksa kao novog nadbiskupa New Yorka. Ta pozicija uživa veliki ugled na američkoj katoličkoj sceni, ali i među populacijom. Obično se nadbiskupi New Yorka postavljaju za kardinale. Hicksovi će potezi od 6. veljače, kad stupa na dužnost, biti pod povećalom ne samo zbog činjenice da ga je imenovao prvi američki papa, već i zbog toga što je podržao američke biskupe koji su kritizirali imigracijsku politiku Bijele kuće, rekavši da njihova poruka naglašava "zabrinutosti, protivljenje i nade s jasnoćom i uvjerenjem". Hicks je, kao i papa Lav, rođen u Chicagu te je jedno vrijeme svog poziva proveo u Južnoj Americi. CNN doznaje da je pet godina pomagao napuštenoj djeci u El Salvadoru, a prije toga i u Meksiku.

Trumpov prijatelj odlazi iz službe Hicks će naslijediti kardinala Timothyja Dolana koji je ranije ove godine napunio 75 godina, što znači da je navršio dob kad mora odstupiti s dužnosti. Dolan je poznat kao vješt komunikator, pastor i crkveni povjesničar, za kojeg se smatralo da je često imao stavove suprotne pokojnom papi Franji, unatoč tome što je jasno izražavao poštovanje prema njemu. No, Dolan je bio i politički aktivan, odražavajući odnose s čitavim američkim političkim spektrom. No, imao je blizak odnos s Donaldom Trumpom. Štoviše, istaknuo je da predsjednik "ozbiljno shvaća svoju kršćansku vjeru" te je vodio molitvu na njegovoj inauguraciji. Ubijenog Charlieja Kirka usporedio je s apostolom Pavlom, što su neki smatrali pretjerivanjem. Od svog izbora, papa Lav je pokazao da želi slijediti pastoralni duh svog prethodnika, ali u nešto suptilnijoj varijanti. Ipak, u nekoliko se navrata usprotivio Trumpu, poglavito zbog nehumanog postupanja njegove administracije prema migrantima, ali i vanjske politike. Unatoč tome, ne ulazi lako u zamke političke polarizacije. Katolički komentator Michael Sean Winters tvrdi da je Hicks "dobar slušatelj i graditelj mostova koji će slijediti Lavov primjer", dodajući da novi nadbiskup "nema temperament kulturnog rata". Dodao je da Hicksa smatraju osobom koja može premostiti ideološke podjele.