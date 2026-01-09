Sve veći jaz: Sprema li se veliki sukob pape Lava i Donalda Trumpa?

Prvi američki papa nalazi se na putu žestokog sukoba s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, piše Politico
Najnovija linija razdora između Vatikana i Bijele kuće pojavila se u nedjelju. Nedugo nakon što je Trump sugerirao da bi njegova administracija mogla 'upravljati' Venezuelom, u Angelusu je papa Lav XIV., rođen u Chicagu, pozvao na zaštitu 'suvereniteta te zemlje'.
Za konzervativce povezane s pokretom MAGA ovo je dio već dobro poznatog i njima nepoželjnog obrasca. Iako je Papa u tonu manje okrenut konfrontaciji s Trumpom od prethodnika Franje, njegovi prioriteti ponovno otvaraju poznate kulturne ratove s američkom administracijom oko tema poput imigracije i deportacija, prava LGBTQ+ osoba i klimatskih promjena, piše Politico.
Kao vođa globalne zajednice od 1,4 milijarde katolika, Lav ima rijetku poziciju utjecaja s koje može kritizirati američku politiku, a predsjednik Trump mora biti neobično oprezan u tome kako mu se obraća. Trump inače uživa u oštrim napadima na kritičare, ali pokazao je neuobičajenu suzdržanost prema kritikama koje su dolazile od Pape, djelomično i zato što mnogi katolici čine važan dio njegova biračkog tijela.
'Papa Lav ne traži sukob poput Franje, kojemu je ponekad i odgovarala borba', pojašnjava Chris White, autor knjige 'Papa Lav XIV.: Unutar konklave i zora novog pontifikata'. 'Iako se razlikuju po stilu, po suštini je jasno da Lav nastavlja politiku pape Franje. U početku je prevladavao pristup 'pričekajmo i vidimo', no za mnoge katolike iz MAGA-e Lav dovodi u pitanje njihova temeljna uvjerenja', dodaje.
Migranti kao glavni kamen spoticanja
Proteklih mjeseci migracije su postale glavni izvor sukoba između liberalnog pape i američkih konzervativaca. Lav je pozvao najviše u crkvenim redovima da progovore o potrebi zaštite ranjivih migranata, a američki biskupi osudili su 'nehumanu retoriku i nasilje' prema ljudima protiv kojih je usmjerena Trumpova politika deportacije. Papa je potom javno apelirao na to da se migrante u SAD-u tretira 'humano' i 's dostojanstvom'.
Njegova je podrška ohrabrila biskupe s Floride da pozovu da se bar za Božić zaustave racije Imigracijske i carinske službe (ICE). 'Nemojte biti Grinch koji je ukrao Božić', rekao je nadbiskup Miamija Thomas Wenski.
No američko Ministarstvo domovinske sigurnosti ta je uhićenja opisalo kao 'božićni dar Amerikancima', što je pokazalo koliko su Amerikanci duboko podijeljeni po tom pitanju.
Papa Lav također je uklonio kardinala Timothyja Dolana, Trumpova favorita za papu i omiljenog komentatora konzervativnog Fox Newsa, s mjesta njujorškog nadbiskupa te ga zamijenio biskupom poznatom po proimigrantskim stavovima.
Liberalni papa
To pogađa samu srž moralne dileme podijeljene američke katoličke zajednice. Za Trumpa katolici nisu sporedni jer, prema anketi Pew Research Centra, čine 22 posto njegova biračkog tijela. Dok se Papa vodi progresivnijim ciljevima, mnogi katolici iz MAGA-e zauzimaju znatno stroži stav prema pitanjima migracija, seksualnosti i klimatskih promjena.
Za njegove kritičare iz konzervativnog katoličkog kruga u MAGA-i, poput Trumpova bivšeg stratega Stevea Bannona, Papa je anatema.
Prošle godine Lav je blagoslovio komad leda s Grenlanda i kritizirao političke čelnike koji ignoriraju klimatske promjene. Rekao je da zagovornici smrtne kazne ne mogu vjerodostojno tvrditi da su za život te ustvrdio da kršćani i muslimani mogu biti prijatelji. Također je dao do znanja da zauzima tolerantniji stav prema LGBTQ+ katolicima, dopuštajući njihovo hodočašće u baziliku svetog Petra.
Ne čudi stoga što je Trumpova osoba od povjerenja i teoretičarka zavjera Laura Loomer nazvala Lava 'woke marksističkim papom'. Katolički konzervativci bliski Trumpu optužili su ga da je 'sekularist', 'globalist', čak i 'otpadnik', a krajnje desni komentator Jack Posobiec nazvao ga je 'anti-Trumpom'.
'Neki pape su blagoslov. Neki pape su pokora', izjavio je Posobiec.
Papa iz Chicaga
U početku su postojale nade da bi Lav mogao izgraditi veze s američkim tvrdo konzervativnim krugovima. Uostalom, Amerikanac je: nosi Apple Watch i prati bejzbol, pa ga američki katolici teško mogu doživjeti kao potpunog stranca. Argentinski papa Franjo, nasuprot tome, često je bio prikazivan kao antiamerikanac, oblikovan politikom siromašnijih zemalja. Lava se ne može tako lako otpisati.
Na početku pontifikata pokazao je želju da stabilizira Crkvu nakon godina unutarnjih sukoba. Napravio je neke ustupke konzervativcima: dopustio je misu na latinskom jeziku u bazilici svetog Petra i oblačio raskošnija papinska ruha.
Unatoč tome, tradicionalisti nisu bili uvjereni.
Benjamin Harnwell, vatikanski dopisnik MAGA-ina podcasta 'War Room', rekao je da su konzervativci bili sumnjičavi od samog početka. 'Od prvog dana govorimo našoj bazi: budite oprezni, ne dajte se prevariti', kazao je. Lav, dodao je, u potpunosti nastavlja 'Franjinu agendu… ali strateški i inteligentniji je'.
Nakon konklave na kojoj je izabran, bivši Trumpov strateg Bannon rekao je za Politico da je njegov izbor 'najgora odluka za katolike iz MAGA-e' te 'antitrampovski glas globalista iz Kurije'.
Trump je i s papom Franjom imao dugotrajan sukob: on je osuđivao njegov zid na granici i kritizirao migracijsku politiku SAD-a. Franjo je, činilo se, u tim raspravama znao uživati, no Lav je sasvim drukčiji lik. Povučene naravi, izbjegava otvoreni sukob, ali njegova odlučnost u obrani neupitnih moralnih načela, osobito zaštite slabih, sve se češće sudara s temeljnim pretpostavkama trampizma.
Trump je bio vrlo prisutan i tijekom konklave, čak se pojavio u AI-em generiranom videu koji ga prikazuje kao papu, što je potez koji su vatikanski insajderi navodno protumačili kao 'mafijaško upozorenje' da se ne izabere poglavar koji će kritizirati američkog predsjednika, piše novinarka Elisabetta Piqué u knjizi 'Izbor pape Lava XIV.: Posljednje iznenađenje pape Franje'.
Ništa osobno
Prema riječima jednog od vatikanskih dužnosnika, Lav nije izabran zato što je antitrampovski kandidat. Njegovo američko državljanstvo, međutim, nekima od kardinala ulijevalo je povjerenje jer su vjerovali da će biti odgovorniji i transparentniji u upravljanju i financijama.
Ipak, iako Lav očito ne traži sukob s Trumpom, njihovi svjetonazori čine se nepomirljivima.
'On neće personalizirati sukob', rekao je isti dužnosnik. 'Govorit će o crkvenom nauku, ali ne kao reakcija na Trumpa, nego će spomenuti stvari o kojima bi i inače govorio.'
Unatoč napadima na Papu iz Trumpova tabora, sam se predsjednik zasad kloni otvorene konfrontacije. U razgovoru za Politico, kada su ga upitali o njemu, Trump je radije govorio o susretu s njegovim bratom na Floridi, a opisao ga je kao 'pravog čovjeka MAGA-e'. Na pitanje bi li se sastao s Papom osobno, odgovorio je: 'Naravno da bih. Zašto ne?'
Mogući sukob mogao bi doći u središte pozornosti ovaj tjedan, kada Lav održava izvanredni konzistorij, prvi takve vrste od 2014., za koji se očekuje da će postaviti smjernice za budući smjer Crkve. Očekuje se i njegova prva enciklika o društvenim pitanjima, poput nejednakosti i migracija, u nadolazećim mjesecima.
'Iskoristit će okupljanje kardinala iz cijelog svijeta da progovori o tome kakvu budućnost vidi za Vatikan i Crkvu', rekao je jedan od diplomata akreditiranih pri Vatikanu. 'Njegovim suradnicima to će dati osjećaj kamo ide. Može ga koristiti kao forum za ispitivanje stavova ili zatražiti prijedloge rješenja.'
Teško je očekivati da će Lav predstaviti program usklađen s pokretom MAGA.
U konačnici, ravnoteža moći mogla bi ići u prilog Papi. Trump se mora nositi s izborima i političkim rokovima, a Lav, izabran doživotno, ne mora. Sa 70 godina i kao sportaš u dobroj kondiciji, čini se spremnim oblikovati katoličku politiku dugo nakon što prođe Trumpovo vrijeme.
'Ne žuri mu se', rekao je vatikanski dužnosnik. 'Vrijeme je na njegovoj strani.'