Padali su jedan po jedan: Kako je Plenković prokrčio put kroz gustu šumu protivnika u HDZ-u i koga je sve žrtvovao da bi ga nakon trijumfa stranački kolege uspoređivali s Tuđmanom

Usporedba s Tuđmanom ili Sanaderom? Oni su s druge strane imali opozicijske gigante

Jadranka Kosor nevoljko se prisjeća 2011. 'Plenkovića sam tada upisala u HDZ zato što je htio na listu i u Sabor, isto kao i Božinovića, no rekla sam da neću stavljati nestranačke ljude na listu. On ne voli da ja to spominjem', kaže nam Kosor.

Na pitanje o faktorima koji su utjecali na HDZ-ovu premoćnu pobjedu kaže da se pokazala pametnom za Plenkovića odluka da raspiše izbore u jeku koronakrize. To pokazuje i broj preferencijalnih glasova koje je dobio Vili Beroš.

'Nakon izbora trebat će analizirati koliko je HDZ dobio, a koliko izgubio - prve analize pokazuju da je to dosta manje glasova nego na prošlim izborima. Plenković je jednostavno imao sreće', smatra Kosor.

Usporedbe Plenkovićeve pobjede s izbornim pobjedama Franje Tuđmana ili pak Ive Sanadera Kosor smatra površnima.

'Apsolutno ne bih povlačila paralelu. U kontekst treba staviti okolnosti i činjenicu da su i Sanader i Tuđman imali jaku oporbu i opozicijske gigante u usporedbi s ovom oporbom sada. Sanader, pa i ja kada sam preuzela Vladu i kada smo išli na izbore, ipak smo imali Milanovića na čelu SDP-a', dodaje.

'Međutim manje su sada važni svi argumenti zašto je sve to tako, činjenica je da je Plenković dobio gotovo apsolutnu vlast i mislim da to nije dobro za jačanje demokratskih procesa i institucija. Sada o njemu ovisi koliko će biti pametan i koliku će širinu pokazati i u Vladu uključiti i one ljude koji mu se ne dodvoravaju. Ključno je to koji će profil ljudi dovesti u Vladu. Čeka nas ne samo ogromna kriza, nego jeziva kriza u zdravstvu i gospodarstvu i svakome tko će biti premijer, a to će biti Plenković, ne treba osobito zavidjeti. U svakom slučaju mu čestitam i želim mu uspješan drugi mandat koji neće biti lak', poručuje Kosor.