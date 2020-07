'Plenković je trijumfirao, centar i ljevica imaju nove birače, SDP i Škoro mogli bi se još više osuti. Ne isključujem Most u vlasti!'

'Pobjednik izbora prije svih jest Andrej Plenković osobno, a potom zeleno-lijeva koalicija okupljena oko platforme Možemo. Most se oporavio, Škorin Domovinski pokret sve je bliži beznadnoj poziciji u kojoj HDZ-u neće moći uvjetovati ništa, pa se možda čak i raslojiti, a SDP-u prijeti već viđen europski scenarij odumiranja socijaldemokratskih i rađanja novih lijevih stranaka', smatra politolog i analitičar tportala Višeslav Raos

'U ovom sazivu Sabora vidjet ćemo puno novih lica, sastav će biti nešto mlađi, a dobra vijest je i da će po svemu sudeći biti znatno više žena. Događa se i smjena generacija, pa ćemo viđati sve manje ljudi s karijerom u bivšoj Jugoslaviji ili one koji su bili bitni u devedesetima, a to je također značajno za cijelo društvo', smatra Višeslav Raos .

On upozorava na izlaznost birača koja je ponovno pala čak i u odnosu na 2016. godinu, premda su se tada održavali ponovljeni izbori i građani su već bili zasićeni politikom.

S druge strane, Davor Bernardić ponovno je bio široke ruke prema koalicijskim partnerima koji očito ipak nemaju toliku težinu, slaganjem izbornih lista izostavio je dosta eksponiranih ljudi koji su se uvrijedili, a sve je rezultiralo teškim i ipak neočekivanim porazom. Nove opcije centra i ljevice možda su oduzele dio birača SDP-a, ali rekao bih da su prije svega privukle nove birače, one koji na izbore dosad uopće nisu izlazili. U Europi već odavno postoji trend propasti tradicionalnih socijaldemokratskih i uzleta novih lijevih stranaka', upozorava Raos.

'Domovinskom pokretu dogodio se dvoznamenkast broj mandata, kao što su i najavljivali, ali vrlo lako može se dogoditi i da ne bude potreban za slaganje parlamentarne većine. Ako ne bude u poziciji uvjetovati, to definitivno nije Škorina pobjeda', dodaje on.

U političkoj kombinatorici koja slijedi on vidi i mogućnost koju se dosad smatralo malo vjerojatnom:

'Most se oporavio na nacionalnoj razini, posebno u Dalmaciji, a premda tvrde da ostaju u oporbi, treba ipak razmotriti mogućnost da im Plenković ponudi pristanak na neke zahtjeve na kojima inzistiraju, pa da pristanu sudjelovati u vlasti. Ne bih to otpisao do kraja', zaključuje Raos.