U Srbiji su u zadnja 24 sata zabilježena 162 nova slučaja zaraze koronavirusom, dok ih je dan ranije bilo 224, a testirano je 2688 osoba, priopćeno je u četvrtak u Beogradu

Od početka epidemije 6. ožujka do danas u 15 sati napravljena su 51.324 testa, koronavirus potvrđen je kod ukupno 7276 osoba, od kojih je 3477 u bolnicama, a 96 na respiratorima.

"Čak i ako se ekscesi dogode, ne mogu povećati potencijal virusa", ustvrdio je Kon na tiskovnoj konferenciji zdravstvenog kriznog stožera.

On je upozorio da je vraćanje korona virusa moguće, podsjetivši da je na to ukazala i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Kazao je da se upravo zbog toga "mora razmišljati kako da Srbija sačuva i kapacitete i sposobnost brzog reagiranje", naglasivši da uvedene mjere treba postupno ublažavati.

Po njegovoj procjeni, sporadični slučajevi produžit će se još dva tjedna, ali Srbija izlazi iz epidemijskog trenda bolesti.

Ranije danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je mjeru Vlade kojom će policijski sat od petka do ponedjeljka biti na snazi još najmanje jedan vikend, a moguće i za vikend uz Međunarodni praznik rada 1. svibnja.