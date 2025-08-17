Kaos na ulicama: Beogradom letio suzavac i topovski udari, u Valjevu zapaljene prostorije SNS-a

Val protuvladinih prosvjeda nastavljen je u subotu u više srbijanskih gradova uz moto "Srbija se umiriti ne može" i brojne sukobe demonstranata i policije, a u Valjevu su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva.

Središnji i najmasovniji skup organiziran je u Valjevu, gdje je prosvjed potaknut brutalnošću policije na prethodnom skupu kada je u tom gradu pretučeno nekoliko prosvjednika. Skupina maskiranih mladića demolirala je lokalno sjedište vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i ulaze u zgradu tužiteljstva gradske uprave Valjeva. Bačene su baklje i pirotehnika što je izazvalo manji požar u prostorijama SNS-a, pa su nakratko morali intervenirati vatrogasci.

Tijekom prosvjeda u Valjevu u izravnim uključenjima reportera mogli su se čuti pozivi da se mirno prođe pored sjedišta SNS-a, ali te pozive najratoborniji među demonstrantima nisu poslušali. Incidenata je bilo i na ulicama oko prostorija SNS-a u Novom Beogradu gdje je policija suzavcem i oklopnim vozilima potiskivala demonstrante koji su je zasipali pirotehnikom i raznim predmetima. Prosvjednici su tokom večeri u Novom Sadu bacali boju na sjedišta lokanih stranaka i koalicijskih partnera SNS-a, a sa prostorija Srpske radikalne stranke skinuta je zastava. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je i večeras došlo do "drastičnog narušavanja javnog reda i mira", "brutalnog napada na policiju", demoliranja i paljenja objekata institucija i političkih stranaka. On je također izjavio da je ozlijeđen jedan pripadnik žandarmerije, te da je uhićeno 18 ljudi. Dačić nije naveo koliko je građana zatražilo liječničku pomoć. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da je najviše incidenata bilo u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu i da je javni red uspostavljen u sva tri grada.

